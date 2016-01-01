Матч Серии А отменен из-за соображений безопасности

"Милан" и "Интер" потерпели поражения в чемпионате Италии

"Интер" и "Милан" потерпели поражения в матчах 4-го тура чемпионата Италии по футболу.

"Интер" на своем поле уступил "Сиене". Победу гостям принесли голы Вергассолы и Валиани. При этом "Интер" продержался до 73-й минуты, а второй гол был забит уже в добавленное время.

"Милан" не смог удержать ничью в матче с "Удинезе". Ранеги и Эль-Шаарави обменялись ударами, однако на 68-й минуте хозяева заработали пенальти. Форвард удинцев Антонио Ди Натале реализовал стандарт и принес своей команде первую победу в сезоне.

"Сампдория" и "Торино" обменялись голами и согласились на ничью. Оба гола в этом матче были забиты с 11-метровой точки. "Аталанта" в гостях одолела "Палермо", забив в самой концовке встречи.

Напомним, матч между "Кальяри" и "Ромой" отменен из-за соображений безопасности. Встреча должна была состояться сегодня, однако по решению местных властей была отменена.

Чемпионат Италии. Серия А. 4-й тур

"Сампдория" - "Торино" - 1:1 (0:0)

Голы: Поцци, 84 (пен.) - Бьянки, 69 (пен.)

"Аталанта" - "Палермо" - 1:0 (0:0)

Гол: Раймонди, 88

"Болонья" - "Пескара" - 1:1 (1:1)

Голы: Джилардино, 8 - Кинтеро, 40

"Катания" - "Наполи" - 0:0

"Интер" - "Сиена" - 0:2 (0:0)

Голы: Вергассола, 73, Валиани, 90+1

"Удинезе" - "Милан" - 2:1 (1:0)

Голы: Ранеги, 40, Ди Натале, 68 (пен.) - Эль-Шаарави, 54