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Россияне вымотали испанских лидеров (обзор 5-го тура Примеры)

Россияне вымотали испанских лидеров (обзор 5-го тура Примеры) Россияне вымотали испанских лидеров (обзор 5-го тура Примеры) М Команда И В Н П Мячи О 1 Барселона 8 7 1 0 24-11 22 2 Атлетико 8 7 1 0 19-8 22 3 Малага 8 5 2 1 13-5 17 4 Реал 8 4 2 2 16-7 14 5 Севилья 8 4 2 2 11-9 14 6 Бетис 8 4 1 3 12-13 13 7 Леванте 8 4 1 3 9-13 13 8 Мальорка 8 3 2 3 10-9 11 9 Валенсия 8 3 2 3 11-11 11 10 Вальядолид 8 3 1 4 12-9 10 11 Хетафе 8 3 1 4 8-11 10 12 Райо Вальекано 8 3 1 4 11-17 10 13 Реал Сосьедад 8 3 0 5 8-12 9 14 Сельта 8 3 0 5 9-10 9 15 Сарагоса 8 3 0 5 7-9 9 16 Гранада 8 2 2 4 7-12 8 17 Атлетик 8 2 2 4 11-17 8 18 Депортиво 8 1 3 4 13-19 6 19 Эспаньол 8 1 2 5 11-15 5 20 Осасуна 8 1 2 5 7-11 5
  • Вандалы сорвали матч мадридского "Реала"
  • "Барселона" вырвала победу в матче с "Гранадой"

Артем Филипенок

На минувшей неделе у нас появилась возможность сравнить уровень российского футбольного чемпионата с испанской Ла Лигой. Разница получилась настолько велика, что о ней и говорить неприлично.

Впрочем, начинать приходится с неприятной новости. Мадридское дерби "Райо" - "Реал", в котором многие болельщики ожидали увидеть яркий атакующий футбол, пришлось перенести на другой день. Причиной стали проблемы с освещением на стадионе "Кампо де Футбол де Валлескас". Теоретически это грозило хозяевам техническим поражением, но выяснилось, что кто-то повредил проводку на стадионе. Теперь этим вопросом займется мадридская полиция.

Игра перенесена на понедельник, а выгодно все это "Реалу", которому в середине недели пришлось провести тяжелейший матч Лиги чемпионов против "Манчестер Сити".

"Барселона" - "Гранада" - 2:0

С другой стороны, заявить о себе нашим командам удалось. Например, "Барселона" с удивлением узнала, что московский "Спартак" в Лиге чемпионов отличается от немалой части команд Ла Лиги, которые удается раскатывать на раз-два. Немало удалось услышать после поединка на "Камп ноу" мнений, что "Барса" играла в пол силы. Да, так оно и есть. Вот только такой игры каталонцам уже несколько лет достаточно, чтобы обыгрывать всех соперников за исключением разве что мадридского "Реала".

"Гранаду" "сине-гранатовые" тоже обыграли лишь в самой концовке, забив два гола на 87-й и 90-й минуте соответственно. "Барса", как выяснилось, действительно подустала на неделе, а потому яркой игры в поединке с андалусийцами не продемонстрировала. Тем не менее, опасных моментов у ворот "Гранады" было более чем достаточно, а счет 0-0 к концу второго тайма объясняется лишь вдохновенной игрой вратаря гостей Тоно. Сдержать натиск каталонцев ему не удалось, что и привело сначала к голу Хави, а затем к автоголу Борхи Гомеса. 2-0 – лидер чемпионата Испании вновь победил. Добавим, что в центре защиты у "Барсы" вновь пришлось сыграть Маскерано и Сонгу. Последний вновь выглядел не лучшим образом, заслужив уничижительные оценки со стороны каталонской прессы.

"Атлетик" - "Малага" - 0:0

Разгромившая "Зенит" "Малага" в игре с петербуржцами продемонстрировала очень веселый футбол, а вот в Бильбао команда с юга Испании смотрелась очень тускло. Вероятно, победа над российским чемпионом отняла у "сине-белых" многовато сил, что и предопределило финальный результат. Отметим, что команда Марсело Бьелсы понемногу приходит в себя после провального старта, а набор очков уже не за горами.

"Мальорка" - "Валенсия" 2:0

Надо признать, что не справилась с нагрузкой Лиги чемпионов и "Валенсия". На прошлой неделе "летучие мыши" совершенно заслуженно проиграли "Баварии" в Лиге чемпионов (счет 1:2 не совсем адекватно отражает ход матча), а в уик-энд уступили "Мальорке" со счетом 0-2. "Валенсия" заслуживала лучшего исхода, но с реализацией голевых моментов у нее по-прежнему есть проблемы. Достаточно вспомнить Нельсона Вальдеса, который при счете 0-1 попал в перекладину. "Мальорка" играла хуже, но по-прежнему не теряет очки на своем поле.

Остальные матчи

Мадридский "Атлетико" по-прежнему идет в лидирующей группе. На этот раз команда из столицы обыграла дома "Вальядолид" со счетом 2-1. Радамель Фалькао сумел отличиться лишь с 11-ти метровой отметки. Отметим, что на неделе мадридцы тоже играли в еврокубках, однако победа в Тель-Авиве со счетом 3-0 над местным "Хапоэлем" состоялась без половины игроков основы.

Еще один участник Лиги Европы "Леванте" дома с трудом победил "Реал-Сосьедад", хотя после первого тайма проигрывал со счетом 0-1.

"Сарагоса" одержала первую за 5 лет победу над "Осасуной" - 3:1. Памплонцы, которые едва не победили в начале чемпионата "Барселону", закрепились на последнем месте в турнирной таблице.

"Бетис" с минимальным счетом победил "Эспаньол", благодаря точному удару головой в исполнении бразильца Паулао. "Сельта" со счетом 2:1 обыграла "Хетафе". Победный мяч на счету бронзового призера Олимпиады Чу Юнг Парка, который принадлежит "Арсеналу", а в Галисии играет на правах аренды.

Футбол. Чемпионат Испании. 5-й тур

Сарагоса – Осасуна - 3:1 (2:1)
Голы: Поштига, 4, Арментерос, 29, Давид Тимор, 45 (автогол), - Апоньо, 71 (пен.)

Сельта – Хетафе - 2:1 (0:0)
Голы: Фернандес, 57, Баррада, 59 - Пак Чу Юн, 68

Бетис – Эспаньол – 1:0 (1:0)
Гол: Паулао, 19

Барселона – Гранада – 2:0 (0:0)
Голы: Хави, 87, Борха Гомес, 90+1 (автогол)

Атлетик – Малага – 0:0

Мальорка – Валенсия – 2:0 (1:0)
Голы: Виктор, 8, Арисменди, 55

Леванте – Реал Сосьедад – 2:1 (1:0)
Голы: Сурутуса, 23, Баркеро, 70 (пен.), Мартинс, 86

Атлетико – Вальядолид – 2:1 (2:0)
Голы: Годин, 31, Фалькао, 45 (пен.) - Буэно, 55

Комментарии (1)

3381.     14.05.2016 10:05:54
Condivido quel che scrive Socci, il defunto cardinale ha bisogno di preghiere ammesso che servano a qualcosa, con tutti i danni che commesso.E&#8217; possibile che ben tre papi (eletti dallo Spirito Santo) abbiano sbagliato tu830&#t2t0;&#823o; mentre solo lui abbia intravisto la retta via che la Chiesa deve percorrere????

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