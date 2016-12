Рон Пол: США превращаются в "фашистскую державу"

19 февраля, во время своего выступления в Канзас-сити, один из вероятных кандидатов в президенты США, техасский конгрессмен Рон Пол заявил, что США «превращаются в фашистскую систему», во главе которой стоят правительство и коммерческие компании.



Митинг под девизом «Восстановим Америку сейчас» проходил у национального музея Первой Мировой войны. Рон Пол выбрал место не случайно — по его мнению, США сбились с верного пути примерно 100 лет назад в эпоху президента Вудро Вильсона. «Мы отошли от принципов настоящей республики, — заявил Пол. — И теперь мы движемся к формированию фашистской системы, которая представляет собой сочетание правительства, крупного бизнеса, авторитарной формы правления и нарушения прав всех американских граждан».



С Роном Полом трудно спорить. Хоть он и говорит о некотором процессе, который развивается, современное американское государство уже сейчас вполне вписывается в рамки, которые политологи называют признаками фашистского устройства. Чего стоит законодательно утверждённое разрешение на пытки, контроль над Интернетом и возможность без суда держать гражданина США или иной страны в тюрьме по подозрению в терроризме.



Если рассуждать в категориях позитивной стороны избирательной кампании, у Рона Пола есть всё, чтобы добиться победы. Рон Пол пользуется огромной популярностью у молодёжи, и является единственным кандидатом, который тратит на избирательную кампанию исключительно добровольные пожертвования. Из объем впечатляет — журналисты даже придумали специальный термин "money bomb" ,что символизирует денежную бомбу, которая закладывается сетевыми сторонниками Пола под действующую политическую систему. Осенью 2007 года был основан сайт, призванный собирать в поддержку Рона Пола по 1 миллиону долларов еженедельно. И эта задача была выполнена. Другой сайт, посвящённый популярному среди Интернет-аудитории событию, «пороховому заговору 5-го ноября», благодаря которому без масок Гая Фокса не обходится ни один связанный с Интернетом протест, установил своеобразный рекорд. За 5 ноября 2007 года было собрано порядка 4,4 миллионов долларов, что стало наибольшей суммой, собранной за один день через интернет. А 16 декабря, в годовщину «Бостонского чаепития», другого символического протеста, было собрано около 6,2 миллионов. Эта сумма стала абсолютным рекордом дневного сбора средств, как онлайн, так и обычными методами, за всю историю США.



Риторика Рона Пола выглядит более чем разумно на фоне традиционных для США предвыборных речей, где ключевой вопрос — о том, какой внешний враг создает США наибольшие проблемы в указанный период, и в какой точке планеты необходимо внедрить «демократию» в следующие 4 года. Что говорить, если конгрессмен Пол был единственным, кто голосовал против вторжения в Ирак.



Рон Пол, безусловно, не «голубь мира» в полном смысле этого слова. Но и не ястреб, он, во всяком случае, честно призывает учитывать последствия действий США, в первую очередь для самих американцев. Перед интервенцией в Ливию Рон Пол дал большое интервью, в котором, в частности, говорилось следующее. «Мы в настоящее время тратим около триллиона долларов в год, поддерживая нашу империю по всему миру. Мы переделываем все границы и руководителей Ближнего Востока, Центральной Азии, а теперь и Северной Африки. Мы инвестировали 70 миллиардов долларов на поддержку египетского диктатора, и гляньте-ка, чем это закончилось. Теперь мы пытаемся найти следующего диктатора».



Наряду с этим, Рон Пол постоянно заявляет — проблему Ирана не решить санкциями, куда выгоднее лишить Тегеран самой мотивации создавать атомную бомбу. Для этого нужно прекратить экспансию военных баз по всему миру, и сосредоточиться на решении внутренних американских проблем менее затратными методами. Неугодные США режимы, по мнению Рона Пола, нужно трансформировать более деликатно. «Санкции — это в некотором роде военные действия. Если бы, например, Китай обладал достаточной властью, чтобы запретить нам импортировать нефть, мы бы восприняли это как первый шаг к войне. Те санкции, которые мы планируем ввести сейчас, лишают их возможности и импортировать, и экспортировать, а также затрагивают страны, ведущие дела с Ираном, в том числе Восточную Европу.



Вот почему в последнее время так поднялись цены на нефть. Если мы не хотим окончательно разрушить свою экономику, нам надо внимательнее относиться к санкциям против Ирана. Они не только лишают диссидентов способности свергнуть режим, но и подталкивают иранцев к Китаю. Китайцы тем временем потихонечку наживаются. Сами они не воюют, воевать они предоставляют нам, выжидая, пока мы окончательно истощим свои силы. А вместо этого они скупают ресурсы, вкладывают деньги в Афганистан, инвестируют в его энергетический сектор. И в иранский тоже. Так что наша политика в корне неправильна, поскольку она чревата многочисленными побочными эффектами. Мы двигаемся совсем не туда, куда следует. Война в Ираке сблизила с Ираном иракцев. А теперь они будут сотрудничать еще и с Китаем — это уж вообще никуда не годится».



Другими словами, Рон Пол предлагает, как минимум скорректировать внешнюю политику США. Признать существование нескольких центров силы, которые США уже объективно не по зубам, и перейти к политике диалога и торговли, заодно сменив военные операции на разведку, планирование и геополитические шахматы.



С позиции США, как государства, стремящегося сохранить лидерство, пускай и сменив амплуа военно-финансового монстра на «первого среди равных» — стратегия Рона Пола выглядит единственно приемлемым методом, позволяющим обойтись без больших войн и финансовых потрясений. «Роль Соединенных Штатов, прежде всего в том, чтобы заботиться о себе, обеспечивать сильную оборону, стабильную национальную валюту, учить людей защищать свои гражданские свободы, укреплять экономику и подавать хороший пример. В этом случае все бы ориентировались на нас и, возможно, старались бы нас превзойти. Это гораздо эффективнее, чем брать на себя роль этакого дворового задиры, который говорит всем: „Сделайте так, как мы хотим, а мы дадим вам за это взятку. А если не сделаете, мы вас начнем бомбить“. Это совсем неподходящая для нас роль» — говорит Рон Пол.



Однако такая стратегия имеет огромное количество противников. Ведь, наряду с прочими реформами, Рон Пол предлагает ликвидировать Федеральную резервную систему, вернуть золотой стандарт и свободную торговлю золотом и серебром, уничтожить массу других факторов, которые являются незыблемым фундаментом господства нынешнего американского истеблишмента.



Неудивительно, что противники Пола — весьма влиятельны. Текущая избирательная кампания по количеству «грязи» побила даже показатели кампаний Буша-младшего. 14 февраля 2012 года, благодаря проведённому Pew Center on the States исследованию внезапно обнаружилось, что 24 миллиона избирателей в США зарегистрировано с нарушениями, в качестве избирателей значится более 1,8 миллиона скончавшихся людей, 2,75 миллиона избирателей зарегистрированы более, чем в одном штате, и, по меньшей мере, 51 миллион человек (!), 25% от всего количества граждан США, имеющих право голоса, не зарегистрированы вовсе.



Понятно, что такие цифры дают широчайшие возможности для фальсификаций, которые, зачастую, и происходят на американских выборах. Однако они полностью игнорируются американскими чиновниками, способными обнаруживать микроскопические нарушения на выборах в противоположной точке земного шара.



Регулярно воруют голоса и у конгрессмена Рона Пола. На кокусах в Айове, среди ведущих кандидатов были мормон Митт Ромни и Рик Санторум, для победы которых было сделано буквально всё. Разрешено было голосовать без удостоверений личности, то есть, по сути дела, неограниченное количество раз. Губернатор штата Терри Бранстад призвал сторонников в случае победы Рона Пола сосредоточиться на втором и третьем месте, а Рона Пола не упоминать вообще, чтобы не позволить ему добиться хороших результатов в Нью-Гемпшире. «Если Рон Пол победит в Айове, — сказал Роджер Саймон, представитель медиа-ресурса Politico, — мы просто не будем об этом говорить». За день до голосования, на сайте Politico сообщалось, что лидирует Ромни, Санторум занимает второе место c 21% голосов, а Рон Пол — третье место с 18%. Только через день сайт признал ошибку — на самом деле, Рон Пол получал 22%, а Санторум — 15%. А закончилось всё не обнародованием результатов плебисцита, а тем, что «была достигнута договоренность между Ромни и Санторумом».



Тем не менее, списывать Рона Пола со счетов ещё рано. Если его сторонники смогут победить машину официальных медиа своими хоть и неформальными, но многочисленными усилиями, то конгрессмен из Техаса может стать лидером,и в самом деле способным изменить Америку.

Автор: Александр Вишневский