США проигрывают России в лозунгах и не только

Протестное движение в США известное всем под названием «Occupy Wall Street» возникло быстро и в какой-то момент могло показаться что это всё получит значительное развитие, но было нечто, что всегда и совершенно четко указывало, что ничего из этого не получится. Автор статьи разумеется никакой не профессиональный революционер, вроде Сергея Удальцова в простонародье известного под фамилией Тютюкин. Автор привык анализировать происходящие события обращать внимание на детали, что и призывает сделать читающих эту статью граждан, лиц без гражданства и даже отъявленных космополитов.

Хотелось бы проанализировать некоторые моменты, которые бы помогли понять и суть происходивших событий и перспективы чего-то подобного в будущем. Этот анализ очень важен в связи с тем, что мир ожидают серьезные потрясения и как следствие народные выступления. Какие шансы у «недовольцев» получить хоть какую-то значимую победу, как скоро это может случиться и в какой стране. Можно предположить, что это могли бы стать опять страны Ближнего Востока или Передней Азии, ведь политическая активность в этом регионе чрезвычайно высока. Однако кажется есть некоторые моменты, которые говорят об обратном.

Очень часто, а может быть и всегда, протестные движения имеют под собой определенную основу, почти всегда это недовольство граждан. Экономическое положение является поводом чаще, чем что-либо другое. Если учесть, что нынешний кризис это событие высокотехнологичное, то можно легко понять, почему он бьет особенно сильно по развитым странам. Стало быть недовольство в этих странах будет большим. Странам черпающим своё благосостояние из «ресурсов» настоящий кризис грозит меньше, стало быть получить народные волнения основанные на неурядицах мирового кризиса там будут значительно маловероятным, хотя другие причины для возникновения недовольства сохраняются, но причины это скорее внешние, привнесенные, а стало быть долго не проживут. Согласитесь, что какая-нибудь курдская или сирийская среднестатистическая семья мало зависит от финансовых махинаций в лондонском Сити.

Если исходить из большей вероятности возникновения протестного движения в странах Западной демократии, то нужно понять, что это изначально очень индивидуальные люди, они весьма отстранены или правильнее сказать дистанцированы друг от друга, а стало быть ожидать от них революционного братства затея пустая, а по другому революции не делаются, в том числе и на «Болотной площади мускусными хомячками». Эта разрозненность видна в лозунгах. Некоторые из них весьма правильные и даже задиристые, но не объединительные. Кому-то нужно напоминать, что самым громким лозунгом был и возможно остается «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!». Однако пролетариев как известно в западных демократиях по большей части уже и нет. Все пролетарии теперь в Китае, но про революцию в Китае говорить может только умалишенный. Так что теперь этот лозунг неактуален.

Однако сила упомянутого лозунга в призывах к единству, чего в современных лозунгах нет и быть не может, поэтому говорить о каком-то успехе такого предприятия не имеет никакого смысла. Вообще нужно сказать, что Россия по сравнению с США более революционная страна. Правильнее было бы сказать не так. Народы России могут добиться гораздо большего чем народы любой из западных стран именно потому, что в России всегда существовало какое-то неуловимое единство, возможно потому, что вместе легче выжить, а в западных странах уклад жизни индивидуальный, отсюда отчужденность и разрозненность. В этом смысле власти в западных странах ничего не угрожает и наоборот, если граждане западных государств начнут сближаться, объединяться, значит власти пора паковать чемоданы. Нужно понимать, что пока такое произойдет вероятно будет еще несколько неудачных попыток вроде “Occupy”.

Справедливости ради нужно сказать, что протестное движение прогрессирует. В последний раз, мир увидел последователей протестного движения не только в США, но и во многих других странах мира. Это определенный знак который не должен ускользнуть от внимания власть предержащих. Богатые граждане вроде Уоррена Баффетта уже почувствовали опасность для существующего строя и способа зарабатывания денег, поэтому и предложили заплатить налоги вперед, чтобы поправить финансовое положение страны и снизить социальную напряженность. Основой же побудившей выступить с таким предложением, было желание сохранить существующую экономическую модель, чтобы и далее можно было бы сохранить способ «грести лопатой» по привычным для них правилам.

Ну а почему же в таком случае в России протестные акции не удались. Оккупировать удалось лишь фонтан, да и то ненадолго. То что происходило в России нельзя называть протестным движением. В России каким-то непонятным образом возможности языка позволяют очень кратко, ёмко и точно выразить в одном предложении всё. На одном из Российских порталов попало на глаза выражение относительно численности протестующих хомячков с Болотной. Кто-то очень емко и кратко выразился: «В России хомячков не может быть больше чем Аэрофлот может вывезти из страны за один день». В одном этом выражении есть всё и перспективы и личное презрение к этим гражданам с хомячковой психологией.

Вообще нужно сказать, что российские протестующие считают себя таковыми пока настоящие протестующие не появились. Если настоящее протестное движение появится, то все эти фонды и НКО, все эти радио и интернет порталы в миг окажутся за границей на подобии некоего ведущего с одной из радиостанций, который всего лишь после замечания Путина о необъективности подачи информации, с перепугу оказался в Италии и еще долго не мог понять, как это случилось. Такие «протестанты» не заслуживают того, чтобы на них обращали внимание. Настоящие же кандидаты в протестующие тоже не сидят без дела. Они поддерживают политику президента и это их ответ на призывы хомячков, однако если хомячки начнут наглеть, то ответ может быть и более «развернутым».

Нужно сказать, что ситуация в некотором роде оказалась необычной. Наследники Октябрьской революции 1917 года, не хотят больше революций, похоже их устраивает всё что происходит в их стране, а вот те кто всегда ненавидел революции, в том числе и ту о которой автор только что упомянул, теперь похоже воспринимают идеалы получившие широкое распространение в России 100 лет назад.

В прошедшее воскресенье 2-го сентября в штате Северная Каролина, в городе Шарлотт состоялась демонстрация активистов против корпоративного захвата политической власти в США. Акция состоялась и была по сути приурочена к происходящей конвенции демократической партии США. Можно было бы рассказать детали этой акции, но автор не видит никакой необходимости в этом потому, что эта акция протеста приурочена к какому-то политическому событию и не является самостоятельной акцией. По сути дальше уже и рассказывать не имеет смысла, потому что она сопутствующее событие. Пока акции не станут самостоятельными и не приуроченными к какому-то событию, ими можно пренебречь. Тем более, что среди лозунгов были требования в послаблению в курении марихуаны, разрешение однополых браков и тому подобная либеральная муть.

Однако так будет не всегда. Швейцарский экономист Марк Фабер размышляя о перспективах финансового состояния экономики США в открытую оценивает возможность потери состояния богатейших людей Америки 50-ю процентами. Но это как это не покажется странным не самое страшное. Банкротство каких-нибудь Рокфеллеров или Трампов вряд ли кого-то заставить украдкой плакать. Гораздо страшнее оказываются прогнозы самого Трампа. По его мнению национальный долг в 21-22 трлн долларов, весьма вероятное событие уже в следующем году. Ему вторит известный автор «Aftershock», Роберт Видмер: 50% безработицы, 90% крушение фондового рынка и 100% годовой инфляции начиная с 2013 года. Картина ужасающая но не самая страшная. Страшнее всего этого то, к чему всё это приведет, если это на самом деле произойдет. Это приведет к массовым протестам и неповиновению, к утрате доверия правительству со стороны граждан, мгновенному взлету преступности и банкротству США.

Вот тогда и появятся по всей видимости правильные объединяющие лозунги, мы же помним вместе легче выжить. Только помочь это сможет не всем, а только тем кто выживет и не обязательно это будут богатые. Богатых кстати в США тоже вероятно столько же сколько могут вывезти американские авиакомпании за один день, вопрос только куда лететь.. похоже революционные процессы могут стать событием всеобъемлющим и интернациональным. Иногда автора посещает весьма ехидное настроение: Может отправить их всех в Лондон?