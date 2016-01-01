[...] Российский флот арестовал 10 пиратов Российский крейсер "Петр Великий" задержал у берегов Сомали три пиратских лодки, на которых находилось десять граждан этой страны, сообщил помощник главкома ВМФ России Игорь Дыгало.

Как сообщает Дыгало, вертолет Ка-27, поднявшийся с палубы атомного крейсера, заметил две малых быстроходных лодки, которые приближались к рыболовецкому судну под флагом Ирана недалеко от острова Сокотра, принадлежащего Йемену.



"После того как вертолет приблизился, обе лодки прервали движение и легли в дрейф рядом с большой тихоходной лодкой-базой", - рассказывает он. Экипаж вертолета сообщил о замеченных лодках на крейсер и продолжал следить за пиратскими судами, пока не подошел корабль и не поднял на борт всех подозреваемых. "Работники прокуратуры Северного флота на борту крейсера проводят следственно-процессуальные действия в отношении задержанных", - добавил Дыгало.



Мир против пиратов



Изрядное количество военных кораблей направили Соединенные Штаты, страны Евросоюза, Китай и Индия в район Африканского рога для борьбы с пиратством, которое широко распространилось в Сомали в обстановке многолетней гражданской войны. Самой опасной добычей пиратов за последнее время стало украинское судно "Фаина", которое следовало в Кению с танками и боеприпасами на борту. Лишь только несколько дней назад экипаж корабля, состоявший из 17 украинцев, двух россиян и латвийца, вернулся в Киев после почти семи месяцев плена. Дальнейшая судьба задержанных определится во взаимодействии с министерствами иностранных дел и юстиции РФ.



Среди военных кораблей, которые Россия направляла в сомалийские воды, первым в октябре 2008 года стал сторожевой корабль Балтийского флота "Неустрашимый", а с начала этого года его заменил большой противолодочный корабль "Адмирал Виноградов" с Тихоокеанского флота.



Крейсер "Петр Великий" с Северного флота по размеру намного больше пиратских лодок и способен нести ядерное оружие. Представители ВМФ России ранее говорили, что он посетит район Африканского рога, но не будет нести там вахту по борьбе с пиратами, как другие корабли. Официальной целью визита крейсера в Индийский океан назывались совместные военно-морские учения с Индией.



По словам Дыгало, вертолет "Петра Великого" наблюдал, как пираты сбрасывали в море оружие.

Как сообщает Дыгало, "у задержанных был изъят целый арсенал оружия, который состоял из винтовки Г-3, трех автоматов АК-47, двух автоматов АКМС, двух гранатометов РПГ-7, двух противопехотных гранат".



Кроме того, по свидетельству помощника главкома ВМФ, у пиратов было найдено "500 граммов наркотических веществ", а сами они находились в состоянии "наркотического опьянения".



"Дальнейшая судьба задержанных определится во взаимодействии с министерствами иностранных дел и юстиции РФ", -сказал Дыгало.



Суд над пиратами



В соответствии с принятыми Советом Безопасности ООН резолюциями, странам, принимающим участие в борьбе с пиратством в районе Сомали, дается право судить арестованных пиратов по своим законам. Статья 227 "Пиратство" в российском уголовном кодексе предусматривает строгое наказание для лиц, занимающихся такого рода деятельностью, - от пяти до 15 лет лишения свободы.



Но чаще сомалийских пиратов передают властям соседних стран. Так, напрмер, Соединенные Штаты известили, что заключили договор об этом с Кенией. В эту страну отправят и девятерых пиратов, задержанных крейсером "Велла Галф".



"Петр Великий" уже проделал путь длиной в тысячи миль.



Он вышел со своей базы в Североморске на Баренцевом море еще в сентябре, пересек Атлантику для участия в совместных учениях с Венесуэлой, затем вновь пересек океан и обогнул африканский континент. Как сообщает Дыгало, вертолет Ка-27, поднявшийся с палубы атомного крейсера, заметил две малых быстроходных лодки, которые приближались к рыболовецкому судну под флагом Ирана недалеко от острова Сокотра, принадлежащего Йемену."После того как вертолет приблизился, обе лодки прервали движение и легли в дрейф рядом с большой тихоходной лодкой-базой", - рассказывает он. Экипаж вертолета сообщил о замеченных лодках на крейсер и продолжал следить за пиратскими судами, пока не подошел корабль и не поднял на борт всех подозреваемых. "Работники прокуратуры Северного флота на борту крейсера проводят следственно-процессуальные действия в отношении задержанных", - добавил Дыгало.Мир против пиратовИзрядное количество военных кораблей направили Соединенные Штаты, страны Евросоюза, Китай и Индия в район Африканского рога для борьбы с пиратством, которое широко распространилось в Сомали в обстановке многолетней гражданской войны. Самой опасной добычей пиратов за последнее время стало украинское судно "Фаина", которое следовало в Кению с танками и боеприпасами на борту. Лишь только несколько дней назад экипаж корабля, состоявший из 17 украинцев, двух россиян и латвийца, вернулся в Киев после почти семи месяцев плена. Дальнейшая судьба задержанных определится во взаимодействии с министерствами иностранных дел и юстиции РФ.Среди военных кораблей, которые Россия направляла в сомалийские воды, первым в октябре 2008 года стал сторожевой корабль Балтийского флота "Неустрашимый", а с начала этого года его заменил большой противолодочный корабль "Адмирал Виноградов" с Тихоокеанского флота.Крейсер "Петр Великий" с Северного флота по размеру намного больше пиратских лодок и способен нести ядерное оружие. Представители ВМФ России ранее говорили, что он посетит район Африканского рога, но не будет нести там вахту по борьбе с пиратами, как другие корабли. Официальной целью визита крейсера в Индийский океан назывались совместные военно-морские учения с Индией.По словам Дыгало, вертолет "Петра Великого" наблюдал, как пираты сбрасывали в море оружие.Как сообщает Дыгало, "у задержанных был изъят целый арсенал оружия, который состоял из винтовки Г-3, трех автоматов АК-47, двух автоматов АКМС, двух гранатометов РПГ-7, двух противопехотных гранат".Кроме того, по свидетельству помощника главкома ВМФ, у пиратов было найдено "500 граммов наркотических веществ", а сами они находились в состоянии "наркотического опьянения"."Дальнейшая судьба задержанных определится во взаимодействии с министерствами иностранных дел и юстиции РФ", -сказал Дыгало.Суд над пиратамиВ соответствии с принятыми Советом Безопасности ООН резолюциями, странам, принимающим участие в борьбе с пиратством в районе Сомали, дается право судить арестованных пиратов по своим законам. Статья 227 "Пиратство" в российском уголовном кодексе предусматривает строгое наказание для лиц, занимающихся такого рода деятельностью, - от пяти до 15 лет лишения свободы.Но чаще сомалийских пиратов передают властям соседних стран. Так, напрмер, Соединенные Штаты известили, что заключили договор об этом с Кенией. В эту страну отправят и девятерых пиратов, задержанных крейсером "Велла Галф"."Петр Великий" уже проделал путь длиной в тысячи миль.Он вышел со своей базы в Североморске на Баренцевом море еще в сентябре, пересек Атлантику для участия в совместных учениях с Венесуэлой, затем вновь пересек океан и обогнул африканский континент. Оставить комментарий Цифровой код на картинке слева Облако тегов