СНВ-1 будет обсуждаться

Президент США Барак Обама и президент РФ Дмитрий Медведев условились провести переговоры о сокращении наступательных вооружений двух стран, как отмечается в заявлении об СНВ по результатам их первой встречи, которая длилась без малого полтора часа.

Эта встреча прошла в Лондоне накануне саммита "большой двадцатки".



Впервые за десять лет состоятся переговоры об СНВ, и, как условились Обама и Медведев, обе стороны должны будут сообщить о работе над новым договором по СНВ к июлю нынешнего года.



Было также принято заявление о двусторонних отношениях между Россией и Америкой, в котором стороны отметили, что между ними сохраняются расхождения по вопросу, касающемся американской системы противоракетной обороны (ПРО).



По приглашению Дмитрия Медведева Обама выразил желание побывать в России с визитом в июле этого года. Обама упомянул о напряженности, существующей во взаимоотношениях между Москвой и Вашингтоном, и сказал в этой связи, что настала пора сделать акцент на тех сферах, в которых две страны могут благополучно сотрудничать.



Для обоих президентов Америки и России это первый визит в Лондон в качестве глав своих государств. В течение дня Медведев втретился с премьер-министром Австралии Кевином Раддом и британским премьером Гордоном Брауном.



Общемировые решения.



Президент Барак Обама также встретился с Брауном, который сообщил, что главы государств "большой двадцатки" в ближайшее время достигнут договоренности по экономическим вопросам.



Он прибавил, что для преодоления общемировых проблем необходимо принятие общемировых решений. В свою очередь, Обама заявил о том, что для преодоления мирового экономического кризиса необходимо принятие срочных мер.



Главным вопросом повестки дня саммита "двадцатки" станет проблема преодоления всемирового финансового кризиса.



Встреча "большой двадцатки", как предупреждала лондонская полиция, будет проходить на фоне многочисленных акций протеста. О намерении провести массовые демонстрации объявили многие общественные группы, в том числе различные организации левого и анархистского толка, а также борцы за экологию.



Экономические споры.



В ходе саммита руководителям двадцати государств надлежит обсудить совместные шаги по борьбе со всеобщим финансовым кризисом, подобного которому не было с 1930-х годов.



До того, как началась встреча на высшем уровне, представители "большой двадцатки" неоднократно заявляли о том, что нужно объединить усилия для борьбы с общими экономическими проблемами, но надежд на появление согласованной политики не так много.



Франция за два дня до начала встречи пригрозила покинуть встречу в Лондоне в том случае, если мировые лидеры не условятся жестче регулировать банковскую сферу и финансовые рынки.



Соединенные Штаты и Великобритания, наоборот, традиционно отстаивают принципы не особо стесненной государственным влиянием рыночной экономики.



Помимо этого, европейские лидеры не готовы вслед за нынешней американской администрацией резко увеличивать государственные затраты на борьбу с кризисом. На прошлой неделе премьер-министр председательствующей сейчас в Евросоюзе Чехии Мирек Тополанек назвал огромные бюджетные расходы Белого Дома "дорогой в ад".

