[...] Милибэнд: не думаю, что надо менять только тон Недавно Эндрю Марр, журналист ВВС, пригласил на свое телевизионное ток-шоу министра иностранных дел Великобритании Дэвида Милибэнда. Министр высказывал свое мнение о том, как современный кризис вносит изменения в баланс сил в современном мире и, в том числе, об отношениях с Россией.

Марр начал разговор с освещения круга вопросов, которые намечены обсудить на саммите «Большой двадцатки». Будут ли на встрече глав двадцати государств приняты конкретные решения, которые на самом деле изменят мировую финансовую архитектуру или это опять будут лишь декларации о намерениях и не более того?



Дэвид Милибэнд: В первую очередь, немаловажно то, что идет серьезный разговор о реформе финансового сектора, с которого начался кризис. Другой значимый момент - это переговоры об изменениях в макроэкономике на уровне министров финансов.



Следующая линия - это торговля. Здесь особенно важно, чтобы сохранялась открытость, и мы над этим работаем. И еще одна позиция: 70 процентов мирового экономического роста в течение последнего десятилетия дают развивающиеся страны, и они также будут участвовать в этом саммите.



Значение этого саммита состоит в том, что впервые за последние 50-60 лет за одним столом собираются не только представители богатых наций, но и лидеры развивающихся экономик. Политический и экономический дисбаланс, который мы наблюдали все эти годы, нужно ликвидировать и встреча лидеров двадцати стран - один из способов это реализовать.



Это и есть повестка дня саммита «Большой двадцатки». Я надеюсь, что результатом встречи будут не только слова и прения, но и конкретные меры, которые уже принимаются в ходе этого саммита, а также дополнительные меры по борьбе с кризисом, в котором мы все оказались.



Эндрю Марр: О многих аспектах в отношениях Британии и России я имел беседу с президентом России Дмитрием Медведевым. Как вы расцениваете это?



Д.М.: На мой взгляд, это очень важно. В прошлом году на саммите Большой Восьмерки Гордон Браун дал понять Дмитрию Медведеву, что российские выборы могут стать новым этапом в наших отношениях. Мы никогда не утаивали, что в наших взаимоотношениях есть расхождения. Но на международном уровне, если взять, к примеру, Иран, изменение климата или нераспространение ядерного оружия, мы должны работать с российским руководством бок о бок.



Э.М.: Как вы оцениваете тот факт, что Луговой, подозреваемый в убийстве Литвиненко, не будет выдан Великобритании и даже не предстанет перед судом в третьей стране?



Д.М.: Я не думаю, что мы должны отказываться от нашей независимой судебной системы.

Наш суд завел дело, мы послали запрос на экстрадицию Лугового, но это не мое дело - вмешиваться в судебные дела и высказывать недоверие нашей судебной системе.



В Лондоне было совершено страшное преступление, и совершенно правильно, что начато расследование. Как и по другим вопросам - бизнес, торговля - мы работаем с Россией, и мы можем разделить эти вопросы.



Э.М.: А как обстоит ситуация с Британским Советом? Будут ли нормализованы отношения, касающиеся этого вопроса?



Д.М.: Британский Совет сейчас действует только в Москве. И больше всего потеряли от этого русские. В прошлом году 1,25 миллионов россиян обращались в Британский Совет по разнообразным вопросам, а в этом году только около 500-700 тысяч человек смогут воспользоваться услугами Совета из-за ограничений, наложенных на его работу.



Это потеря российской стороны, и я питаю надежду, что российские власти все-таки поймут, что главная цель Британского Совета - установление взаимопонимания между странами, а не продвижение линии британского правительства.



Я думаю, что очень важно без страха или оказания предпочтений поддерживать отношения с такими странами, как Россия, потому что они - такая же часть нашего глобального общества, как и мы.



Э.М.: На этой неделе Дмитрий Медведев встретится в Лондоне с президентом США Бараком Обамой. Это будет их первая, хоть и кратковременная, личная встреча. Как вы считаете, не пришло ли время для изменения тона в отношениях между Западом и Россией?



Д.М.: Я не думаю, что надо менять только тон. Как сказал вице-президент США Джо Байден, он хочет нажать на кнопку reset, то есть перезагрузить отношения между Россией и США.

И это хорошо, потому что у России есть серьезные интересы в международной политике. Россия может сыграть в ней существенную роль, если пожелает быть солидным игроком. Марр начал разговор с освещения круга вопросов, которые намечены обсудить на саммите «Большой двадцатки». Будут ли на встрече глав двадцати государств приняты конкретные решения, которые на самом деле изменят мировую финансовую архитектуру или это опять будут лишь декларации о намерениях и не более того?Дэвид Милибэнд: В первую очередь, немаловажно то, что идет серьезный разговор о реформе финансового сектора, с которого начался кризис. Другой значимый момент - это переговоры об изменениях в макроэкономике на уровне министров финансов.Следующая линия - это торговля. Здесь особенно важно, чтобы сохранялась открытость, и мы над этим работаем. И еще одна позиция: 70 процентов мирового экономического роста в течение последнего десятилетия дают развивающиеся страны, и они также будут участвовать в этом саммите.Значение этого саммита состоит в том, что впервые за последние 50-60 лет за одним столом собираются не только представители богатых наций, но и лидеры развивающихся экономик. Политический и экономический дисбаланс, который мы наблюдали все эти годы, нужно ликвидировать и встреча лидеров двадцати стран - один из способов это реализовать.Это и есть повестка дня саммита «Большой двадцатки». Я надеюсь, что результатом встречи будут не только слова и прения, но и конкретные меры, которые уже принимаются в ходе этого саммита, а также дополнительные меры по борьбе с кризисом, в котором мы все оказались.Эндрю Марр: О многих аспектах в отношениях Британии и России я имел беседу с президентом России Дмитрием Медведевым. Как вы расцениваете это?Д.М.: На мой взгляд, это очень важно. В прошлом году на саммите Большой Восьмерки Гордон Браун дал понять Дмитрию Медведеву, что российские выборы могут стать новым этапом в наших отношениях. Мы никогда не утаивали, что в наших взаимоотношениях есть расхождения. Но на международном уровне, если взять, к примеру, Иран, изменение климата или нераспространение ядерного оружия, мы должны работать с российским руководством бок о бок.Э.М.: Как вы оцениваете тот факт, что Луговой, подозреваемый в убийстве Литвиненко, не будет выдан Великобритании и даже не предстанет перед судом в третьей стране?Д.М.: Я не думаю, что мы должны отказываться от нашей независимой судебной системы.Наш суд завел дело, мы послали запрос на экстрадицию Лугового, но это не мое дело - вмешиваться в судебные дела и высказывать недоверие нашей судебной системе.В Лондоне было совершено страшное преступление, и совершенно правильно, что начато расследование. Как и по другим вопросам - бизнес, торговля - мы работаем с Россией, и мы можем разделить эти вопросы.Э.М.: А как обстоит ситуация с Британским Советом? Будут ли нормализованы отношения, касающиеся этого вопроса?Д.М.: Британский Совет сейчас действует только в Москве. И больше всего потеряли от этого русские. В прошлом году 1,25 миллионов россиян обращались в Британский Совет по разнообразным вопросам, а в этом году только около 500-700 тысяч человек смогут воспользоваться услугами Совета из-за ограничений, наложенных на его работу.Это потеря российской стороны, и я питаю надежду, что российские власти все-таки поймут, что главная цель Британского Совета - установление взаимопонимания между странами, а не продвижение линии британского правительства.Я думаю, что очень важно без страха или оказания предпочтений поддерживать отношения с такими странами, как Россия, потому что они - такая же часть нашего глобального общества, как и мы.Э.М.: На этой неделе Дмитрий Медведев встретится в Лондоне с президентом США Бараком Обамой. Это будет их первая, хоть и кратковременная, личная встреча. Как вы считаете, не пришло ли время для изменения тона в отношениях между Западом и Россией?Д.М.: Я не думаю, что надо менять только тон. Как сказал вице-президент США Джо Байден, он хочет нажать на кнопку reset, то есть перезагрузить отношения между Россией и США.И это хорошо, потому что у России есть серьезные интересы в международной политике. Россия может сыграть в ней существенную роль, если пожелает быть солидным игроком. Оставить комментарий Цифровой код на картинке слева Облако тегов