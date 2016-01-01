[...] General Motors разработал программу реструктуризации Концерн General Motors разработал программу реструктуризации, призванную спасти американскую автостроительную компанию от банкротства. План подразумевает прекращение производства автомобилей под известной маркой Pontiac, закрытие дополнительных заводов и новое значительное сокращение рабочих мест.

Компания General Motors должна 28 млрд. долларов крупным и мелким держателям своих акций и, по существующим правилам Комиссии по ценным бумагам и биржам, перед запланированным предложением акций за долги своим акционерам она должна огласить свои оперативные планы.



Два человека, которым известны планы General Motors, сообщили, что компания решила закрыть больше пяти заводов, о которых было объявлено в феврале, передает агентство Ассошиэйтед пресс. Будет также сокращаться количество рабочих мест, в частности, на прошлой неделе уже было уволено 3400 работников.



Свести концы с концами.



Компания GM предполагает сократить выпуск автомобилей с восьми выпускаемых до настоящего времени марок до четырех, сосредоточившись, в основном, на Chevrolet, Cadillac, GMC и Buick. Что станет с остальными, пока неизвестно. Намечается также уменьшить и дилерскую сеть.



Как заявляет Фриц Хендерсон, исполнительный директор General Motors, компания собирается существенно уменьшить расходы, которые должны соответствовать сократившимся поступлениям от продаж продукции автомобилестроителя.



Автостроительная компания General Motors пока функционирует лишь благодаря полученным от правительства кредитам на сумму 15,4 млрд. долларов и должна до 1 июня провести реструктуризацию или перейти под внешнее управление.



Реструктуризация GM в соответствии с требованиями властей должна состоять в обмене, по крайней мере, двух третей долга в виде необеспеченных долговых обязательств на активы компании.



Chrysler рассчитывает выжить.



Автомобильная компания Chrysler решает вопрос по поводу программы своей реструктуризации с Объединенным профсоюзом работников автомобильной промышленности. Обозначенный правительством крайний срок для достижения согласия с профсоюзами, а также для создания партнерства с итальянской компанией FIAT заканчивается уже в четверг.



Насколько известно, в переговорах с профсоюзами принимали участие и представители FIAT, что дает основания надеяться, что Chrysler все же избежит банкротства. Правительство Соединенных Штатов уже выделило компании 4 млрд. долларов, однако несмотря на это, Chrysler рассчитывает получить еще 500 млн. долларов.



В соответствии с планом реструктуризации, FIAT должен предоставить компании Chrylser технологию производства малогабаритных автомобилей в обмен на 20 процентов акций американской компании. Компания General Motors должна 28 млрд. долларов крупным и мелким держателям своих акций и, по существующим правилам Комиссии по ценным бумагам и биржам, перед запланированным предложением акций за долги своим акционерам она должна огласить свои оперативные планы.Два человека, которым известны планы General Motors, сообщили, что компания решила закрыть больше пяти заводов, о которых было объявлено в феврале, передает агентство Ассошиэйтед пресс. Будет также сокращаться количество рабочих мест, в частности, на прошлой неделе уже было уволено 3400 работников.Свести концы с концами.Компания GM предполагает сократить выпуск автомобилей с восьми выпускаемых до настоящего времени марок до четырех, сосредоточившись, в основном, на Chevrolet, Cadillac, GMC и Buick. Что станет с остальными, пока неизвестно. Намечается также уменьшить и дилерскую сеть.Как заявляет Фриц Хендерсон, исполнительный директор General Motors, компания собирается существенно уменьшить расходы, которые должны соответствовать сократившимся поступлениям от продаж продукции автомобилестроителя.Автостроительная компания General Motors пока функционирует лишь благодаря полученным от правительства кредитам на сумму 15,4 млрд. долларов и должна до 1 июня провести реструктуризацию или перейти под внешнее управление.Реструктуризация GM в соответствии с требованиями властей должна состоять в обмене, по крайней мере, двух третей долга в виде необеспеченных долговых обязательств на активы компании.Chrysler рассчитывает выжить.Автомобильная компания Chrysler решает вопрос по поводу программы своей реструктуризации с Объединенным профсоюзом работников автомобильной промышленности. Обозначенный правительством крайний срок для достижения согласия с профсоюзами, а также для создания партнерства с итальянской компанией FIAT заканчивается уже в четверг.Насколько известно, в переговорах с профсоюзами принимали участие и представители FIAT, что дает основания надеяться, что Chrysler все же избежит банкротства. Правительство Соединенных Штатов уже выделило компании 4 млрд. долларов, однако несмотря на это, Chrysler рассчитывает получить еще 500 млн. долларов.В соответствии с планом реструктуризации, FIAT должен предоставить компании Chrylser технологию производства малогабаритных автомобилей в обмен на 20 процентов акций американской компании. Оставить комментарий Цифровой код на картинке слева Облако тегов