Кавказский геополитический район: вчера, сегодня, завтра (Ч-I)

Анализ международной и военно-политической обстановки на Северном Кавказе и в Закавказье показывает, что развитие событий в этом едином геополитическом районе, часть которого является суверенной территорией Российской Федерации, и в 2010 году будет напрямую зависеть от действий ведущих западных держав по отстранению РФ от проектов добычи и транспортировки углеводородного сырья в зоне Каспия.

Прямым следствием столкновения геополитических интересов различных центров силы в регионе является рост сепаратистских и экстремистских настроений, активизация международных террористических группировок, сохранение неурегулированных конфликтов.

Наибольшую внешнеполитическую угрозу для безопасности РФ будут представлять нестабильность обстановки в Закавказском регионе, в Ираке и Иране.

В настоящее время и в ближайшей перспективе Грузия продолжит ведение информационной кампании, направленной на формирование международного общественного мнения, которое потребует передачи контроля над зоной конфликтов международным силам под эгидой ООН, ЕС или НАТО. В том числе возможно совершение провокационных террористических акций с последующим обвинением Российской Федерации в неспособности обеспечить безопасность мирных жителей.

Сохранение группировки вооружённых сил США на территории Ирака, совершенствование инфраструктуры, систем управления и разведки на Ближнем Востоке существенно повышают ее стратегическую мобильность, оперативные и боевые возможности.

Целенаправленное давление США и Европейского Союза на Иран под предлогом необходимости противодействия распространению ядерного оружия, при сохранении нынешней модели поведения Тегерана, в определенных условиях может вызвать резкую эскалацию обстановки и распространение нестабильности на соседние территории, в том числе на Закавказье и Каспийскую морскую зону.

Значительную угрозу безопасности России будут представлять попытки продвижения экстремистскими группировками идей исламского фундаментализма в регионы России с преобладанием мусульманского населения. Действия этих сил будут поддерживаться правящими кругами и религиозными объединениями Пакистана, Турции, Саудовской Аравии и других стран.

В 2009 году реальная угроза интересам национальной безопасности России в 2009 году в Закавказье проистекала из неустойчивой ситуации, сложившейся после вооруженной агрессии Грузии против Южной Осетии в августе 2008 года. В отсутствие полномасштабного политического урегулирования оставшийся у власти в Тбилиси режим М.Саакашвили целенаправленно продолжал курс на ремилитаризацию страны, сопровождая его агрессивной риторикой в адрес России, а также получивших независимость Абхазии и Южной Осетии.

Несмотря на выпущенный 30 сентября 2009 года доклад Комиссии ЕС («Комиссия Тальявини»), подтвердивший факт грузинской агрессии и дестабилизирующее влияние поставок западных вооружений и военной техники в Грузию в предшествующие августовскому конфликту годы, некоторые страны (США, Украина, Израиль, Турция) не отказались от намерений возобновить поставки оружия в Грузию.

Применительно к кризису в Закавказье, спровоцированному событиями в августе 2008 года, действия новой администрации США направлены на сохранение Грузии в качестве недружественного России государства и поддержание напряженности в районах грузино-абхазского и грузино-осетинского конфликтов. Реализация данных планов позволит США использовать территорию Грузии для дальнейшего развертывания баз и пунктов передового базирования американских войск. Это обеспечит США эффективный рычаг влияния на развитие военно-политической обстановки в Северокавказском и Закавказском регионах.

Тбилиси активно поддерживает развитие партнерских отношений с Соединёнными Штатами и евро-атлантическими структурами. Так, Пентагон ведет сейчас подготовку проекта соглашения о строительстве на территории Грузии к 2015 году трех военных баз и размещении до 25 тысяч американских военнослужащих.

Руководство Грузии отказывается признать независимость Республики Абхазия и Республики Южная Осетия, прилагая усилия политического и военного характера по созданию условий возвращения контроля над утраченными территориями. Продолжается проведение антироссийской политики, направленной на формирование негативного отношения международного сообщества к Российской Федерации.

В целях обеспечения долгосрочной стабильности на своих южных границах Россия заключила ряд двусторонних договоренностей по укреплению военно-политических отношений с Абхазией и Южной Осетией, включая соглашение о совместной охране госграниц, о сотрудничестве в военной сфере, о создании российских военных баз. Благодаря активным действиям российской стороны в настоящее время на границах Абхазии и Южной Осетии с Грузией поддерживается необходимый уровень безопасности и правопорядка и число инцидентов незначительно. На основе договоренностей Д.А.Медведева и Н.Саркози от 12 августа и 8 сентября 2008 года достигнуто приемлемое «разделение труда» в области безопасности в Закавказье - Россия обеспечивает безопасность независимых Абхазии и Южной Осетии, а Европейский Союз взял на себя предоставление гарантий неприменения силы со стороны Грузии. Линия России на укрепление гарантий безопасности Абхазии и Южной Осетии, создание в этих республиках прочной системы военной и пограничной обороны обеспечила в 2009 году усиление позиций России в Закавказье. Необходимо и в дальнейшем продолжать курс на укрепление российских позиций в Абхазии и Южной Осетии - как по военной, так и по политической линиям. Ускоренное строительство российских военных баз и пограничных позиций в этих республиках в 2010 году будет способствовать росту военно-политического потенциала России в Закавказье, послужит надежной защитой от возможных рецидивов грузинского реваншизма.

В 2009 году создан прецедент выхода из СНГ - в августе вступило в силу объявленное за год до этого соответствующее решение Грузии. Чисто политический характер этого жеста Тбилиси подтверждается тем, что Грузия предпочла сохранять, где это возможно по международному праву, свое участие в договорах, заключенных в рамках Содружества.

Агрессия Грузии против Южной Осетии в августе 2008 года, выход Грузии из СНГ и разрыв дипломатических отношений с Россией привели практически к полному замораживанию российско-грузинских отношений.

В соответствии с Женевскими договоренностями от 17-18 февраля 2009 года запущены совместные механизмы по предотвращению и реагированию на инциденты в районах, прилегающих к Южной Осетии и Абхазии с участием этих двух стран, Грузии, России, ООН, ОБСЕ и ЕС. Практическая реализации указанных механизмов позволит в значительной степени снизить напряженность и укрепить безопасность на границах Южной Осетии и Абхазии с Грузией.

Кроме того, Россия проводила линию на укрепление своих позиций в Причерноморье (ОЧЭС, Блэксифор, «Черноморская гармония») и Прикаспийском регионе, поддерживала диалог с закавказскими соседями в рамках турецкой инициативы о создании Платформы стабильности и сотрудничества на Кавказе.

Остается неурегулированным нагорно-карабахский конфликт, который препятствует восстановлению отношений между Арменией и Азербайджаном, тормозит нормализацию связей между Ереваном и Анкарой, является дополнительным дестабилизирующим фактором в Закавказье. Азербайджанское руководство продолжает угрожать применением силы против Армении. Российская сторона в 2009 году предпринимала активные усилия по содействию урегулирования нагорно-карабахской проблемы как в рамках деятельности Сопредседателей Минской группы ОБСЕ, так и на двусторонней основе в контактах с руководством Азербайджана и Армении. Активная внешнеполитическая и военно-политическая линия России в Закавказье нашла отражение в укреплении союзнического партнерства с Арменией и стратегического партнерства с Азербайджаном. Поступательно развивалось сотрудничество между Москвой с Баку и Ереваном в международных организациях (прежде всего ООН и ОБСЕ), а также на региональном уровне в рамках СНГ, ОДКБ, ЕвразЭС. Параллельно с участием в деятельности Сопредседателей Минской группы ОБСЕ Москве необходимо будет продолжать курс на активную вовлеченность российской стороны, в том числе на высшем уровне, в урегулирование нагорно-карабахского конфликта.

В 2010 году Москве необходимо углубить союзнические отношения с Арменией, включая взаимодействие двух государств в ОДКБ, что закрепит Россию на ведущих военно-политических позициях в Закавказье. Необходимо также продолжать оказывать содействие Еревану в сфере дальнейшего развития российско-армянского сотрудничества, включая его военно-политическую составляющую.

Параллельно предстоит развивать российско-азербайджанское стратегическое партнерство в целях обеспечения дружественных отношений с Азербайджаном как важным источником энергоресурсов, авторитетной региональной державой, потенциальным союзником России в Закавказье и на Каспии.

При активном участии исламских миссионеров, некоторых неправительственных организаций на территории России распространяются и материально поощряются несвойственные большинству российских мусульман радикальные и политизированные течения ислама. Их деятельность получила в последние годы распространение в Дагестане, Ингушетии, Чечне, Карачаево-Черкесии. Зарубежные исламистские центры реализуют программы по подготовке кадрового резерва мусульманского духовенства в России. Вместе с тем сохраняется стремление ЕС и ряда стран Запада использовать эту тему в качестве инструмента политического давления на Россию.

Наибольший эффект в этом плане достигается путем обучения российской молодежи в исламских учебных центрах ряда арабских стран - Алжира, Турции, Сирии, Саудовской Аравии, Иордании, Пакистана и других. Определенные религиозно-политические круги ряда иностранных государств стремятся использовать канал студенческих обменов для формирования на постсоветском пространстве новых элит, нацеленных на приход во власть и ориентированных на зарубежные исламистские центры. На это выделяются немалые финансовые средства (пример - Саудовская Аравия).

Представляется целесообразным в 2010 году в сфере подготовки кадров традиционного умеренного мусульманского духовенства для России совершенствовать систему отбора и направления мусульманской молодежи на обучение в зарубежные исламские учебные заведения в странах «умеренного» ислама и заключения соответствующих соглашений с ведущими центрами, например с исламским Университетом Аль-Азхар в Каире.

На Северном Кавказе в настоящее время начинает развиваться одно из важнейших направлений военной стратегии США - «сетевые войны».

Северный Кавказ: факторы дестабилизации

Представляется, что США и некоторые другие государства Запада начали подготовку условий для реализации в России сценария «цветной» революции в ходе избирательного цикла 2011-2012 годов. Президент США предложил к 2013 году увеличить на четверть число сотрудников Госдепартамента США и Агентства международного развития (USAID). Одна из поправок к проекту бюджета предусматривает создание 1226 новых рабочих мест в этих ведомствах уже в 2010 году. В перспективе количество работников внешнеполитической службы должно возрасти на 25 процентов, а число сотрудников USAID к 2012 году удвоиться.

В качестве инструмента «сетевой войны», обеспечивающего получение информации и осуществление выгодного им влияния на обстановку, США и их союзники используют иностранные некоммерческие неправительственные и международные организации (далее - ИННО и МО).

На территории Южного федерального округа насчитывается более 100 иностранных организаций, фондов и мониторинговых сетей в форме союзов, ассоциаций и обществ, действующих в самых различных сферах.

Примером реализации концепции «сетевых войн» является деятельность на юге России американских фондов Сороса, Карнеги, Мак-Артуров, немецких фондов Ф.Эберта, К.Аденауэра, В.Белля, а также «Организация непризнанных народов и наций», «Международный институт стратегических исследований» (Лондон), «Кавказская сеть НКО по проблемам беженцев и вынужденных переселенцев "CRINGO"», «Международная сеть "Молодежное правозащитное движение"» и ряд других. Идеология, цели, задачи и тактика данных структур определяются финансирующими их организациями и координируются из единого центра в США.

В рамках осуществляемой ИННО и МО деятельности предпринимаются попытки оказания информационно-пропагандистского воздействия на народы Кавказа, направленного на разрушение единого культурно-исторического пространства Кавказа и России, ликвидацию пророссийской ориентации в кавказском обществе, формирование идеологии ненависти к России как стержневой основы «новой кавказской идентичности».

(Окончание следует)

Автор: Николай ДИМЛЕВИЧ