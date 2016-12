МЮНХЕН-2011: Россия требует разговора на равных Язык ультиматумов в вопросах ЕвроПРО неприемлем для Москвы Язык ультиматумов в вопросах ЕвроПРО неприемлем для Москвы Если Давос — это место ежегодного обсуждения проблем мировой экономики, то Мюнхен — это ежегодная конференция по вопросам безопасности, которая вот уже с 1962 г. собирает ведущих политиков, дипломатов, руководителей государств. До 1993 года эти встречи в Мюнхене именовалась Конференцией по военным вопросам. Проводилась они под эгидой Христианско-социального союза и предназначались для участников стран-членов НАТО.



«Отцом-основателем», организатором и бессменным руководителем Мюнхенской конференции до 1998 года был немецкий издатель Эвальд-Хайнрих фон Кляйст. С 1999 по 2008 годы эту роль исполнял бывший советник канцлера Германии Гельмута Коля по внешним и оборонным вопросам Хорст Тельчик. С 2009 года конференцию возглавляет немецкий юрист-правозащитник и бывший посол ФРГ в США и Великобритании Вольфганг Ишингер.



Конференция в Мюнхене ежегодно собирает более 350 участников, которые обмениваются мнениями и согласовывают подходы к различным актуальным международным проблемам в области политики безопасности. И хотя участники не принимают никаких конкретных постановлений, а по итогам встречи даже не составляется совместное коммюнике, за годы существования Мюнхенская конференция приобрела весомое значение как международный форум по урегулированию актуальных политических и политико-экономических вопросов. Практически все время существования конференции Россия подвергалась критике, и неудивительно, что именно здесь прозвучала знаменитая речь Владимира Путина в 2007 г, сенсационность и жесткость которой до сих пор вспоминают на Западе. А после 2008 года и грузино-южноосетинского конфликта, критика России усилилась на порядок.



Однако на этот раз, организаторы Мюнхенской конференции очень надеялись, как сообщали те же масс-медиа, что возглавлять российскую делегацию будет президент Дмитрий Медведев, а Мюнхен станет второй после Давоса мировой площадкой, где российский лидер мог бы обнародовать свои идеи в предвыборный год. Ещё в октябре председатель конференции Вольфганг Ишингер приезжал в Москву, чтобы лично пригласить Медведева в Мюнхен, но плотный график президента не позволил ему принять участие. Хотя, как предполагают, одной из причин является нежелательность пересечения с Михаилом Саакашвили — большим любителем посещения всех международных встреч, на какие только может получить приглашения. Таким образом, российскую делегацию возглавляли вице-премьер Сергей Иванов и глава МИДа Сергей Лавров.



Итак, 3 дня главы государств и правительств, министры обороны и иностранных дел, главы международных организаций из 70-ти стран обсуждали самые острые вопросы международной политики. Особо следили за выступлениями российской и американской делегаций.



Основными темами Конференции были вопросы:

— укрепления европейской безопасности;

— нераспространения атомного оружия, разоружения, кибер-безопасности;

— последствия глобального финансового кризиса для стабильности и международной безопасности;

— глобальные и региональные вызовы в области безопасности, прежде всего развитие ситуации в Афганистане, ситуация в Египте и демократическое движение в арабских странах.



Два события сделали эту конференцию, по словам журналистов, исторической. Это прошедшая на её «полях» встреча ближневосточного «квартета», в которой приняли участие министр иностранных дел России Сергей Лавров, госсекретарь США Хиллари Клинтон, генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кэтрин Эштон. Встреча ничего существенного не решила, однако, участники назвали её «успешной» и сообщили, что стороны договорились о «необходимости активизации» ближневосточного мирного процесса и придания ему «новых импульсов». Новую встречу договорились провести в середине марта.



Более значительным, журналисты уже успели назвать его ключевым, за неимением других прорывных событий, явился обмен ратификационными грамотами по Договору об СНВ, который провели Министр иностранных дел России Сергей Лавров и Госсекретарь США Хиллари Клинтон, после чего это соглашение официально вступило в силу. Саркози не верит, что Россия угрожает Европе Саркози не верит, что Россия угрожает Европе В первый же день конференции Россия выступила с идеей ограничения размещения ракетного оружия пределами национальных территорий. Косвенную поддержку этой инициативе оказал президент Франции. «Возможно, я не должен говорить это, как глава государства, но, всё же, я скажу: я не верю, что Россия сейчас представляет главную военную угрозу для Европы и НАТО, просто не верю и всё», — сказал Николя Саркози. Его поддержала Ангела Меркель, сказав, что считает Россию частью Европы. Сергей Иванов, отвечая на вопросы журналистов, обратил их внимание на то, что Берлин и Париж внимательно отнеслись к предложениям из Москвы. На вопросы о политике в отношении Афганистана, Вице-премьер сказал, что Россия заинтересована в стабильном и мирном Афганистане и вывод коалиционных сил из этой страны чреват созданием угроз для его соседей и, в частности, для России. Для стабилизации обстановки, Россия оказывает коалиционным войскам помощь: это и возможность перевозки через свою территорию железнодорожным транспортом и авиацией грузов для международных сил по поддержанию безопасности, и осуществление подготовки афганских наркополицейских.



По ходу конференции глава внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров также сделал ряд острых и жестких заявлений. По поводу ЕвроПРО, он сказал, что Москва никогда не согласится на ультимативные требования НАТО по схеме «take it or leave it» (соглашайся или отказывайся). Говоря о совместной работе, министр подчеркнул: «Рассчитываем, что она будет вестись честно, с учётом поставленной задачи выйти на стратегическое партнерство... Если же диалог с Россией будет использоваться для отвода глаз от американо-натовской ПРО, то мы рискуем упустить уникальный шанс... Всё же надеюсь, что нас не будут опять пытаться поставить перед свершившимися фактами, иначе не избежать осложнений». Отметив «гипертрофированный акцент НАТО на коллективную оборону на фоне рассуждений о неких угрозах с Востока», Лавров сказал: «Пришло время сделать выбор между общими стратегическими интересами и сиюминутной конъюнктурой политической целесообразностью». Напомним, российская позиция увязывает разоружение по СНВ-3 с отказом США от создания системы ПРО в Европе.



Выступая в день открытия конференции, генсек ООН Пан Ги Мун призывал мировое сообщество к развитию превентивной дипломатии в предотвращении военных конфликтов, т.к. это поможет спасти большое число человеческих жизней и сэкономить ресурсы. Он отметил, что до недавнего времени превентивная дипломатия, как правило, игнорировалась и только в самое последнее время ситуация несколько изменилась, в минувшем году ООН оказала поддержку в общей сложности 34 таким мероприятиям.



Генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен своём выступлении отметил изменившуюся тональность в диалоге с Россией. «Слишком часто эта конференция проходила под знаком разногласий стран НАТО и России. В этом году я констатирую, что это больше не так», — сказал Расмуссен. Так же им была затронута тема сокращения оборонных расходов, Генсек сказал, что считает недопустимым сокращение расходов на оборону в странах ЕС, которую правительства объясняют последствиями финансового кризиса, в то время, как в Китае и Индии отмечается серьёзный рост военного бюджета. Расмуссен выразил опасение, а по сути, пригрозил европейцам, что это может негативно сказаться на отношениях в военной сфере с США, т.к. по его мнению, уменьшение Европой военных затрат неизбежно приведет к тому, что США придется искать новых партнеров в других частях мира. Маккейн принял эстафету от Буша-младшего Маккейн принял эстафету от Буша-младшего Достойным продолжателем Джорджа Буша-младшего, постоянно путавшегося в названиях государств мира, выступил на Мюнхенской конференции сенатор Джон Маккейн. Изрядно повеселив присутствующих, 75-летний ветеран и экс-кандидат в президенты США спутал Белоруссию с Литвой: «Мы, представители Конгресса США, встречались вчера с президентом Литвы, мы очень благодарны за эту встречу. Мы имели возможность встретиться с членами оппозиции, многие из сограждан были в тюрьме...», — заявил он, однако был прерван вопросом из зала: «Вы имели в виду Белоруссию или Литву?». Маккейн слегка озадачился, однако после небольшого замешательства продолжил клеймить тиранию, ругая Лукашенко, предрекая ему скорую отставку. Вспомнив Египет, сенатор назвал Мубарака «хорошим парнем». Ветеран вьетнамской и далее оказался верен себе, осудив Россию, возмутившись покупкой вертолётоносцев Мистраль и заявив о необходимости поставок американского наступательного оружия Грузии, якобы для её защиты от России. Западу надоел мультикультурализм Западу надоел мультикультурализм Одной из наиболее обсуждаемых тем выступлений участников форума стали события в Египте, которым была посвящена дискуссия: «Что происходит в арабском мире»? Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон призвал к демократическим переменам в Египте, Хиллари Клинтон выразила опасение, что попытка демократических преобразований может обернуться установлением нового авторитарного режима, председатель Европейского совета Херман ван Ромпей подчеркнул важность мирного развития событий. Лавров по поводу Египта сказал, что египтяне сами должны решать возникшие проблемы без вмешательства извне. Это же поддержала и Ангела Меркель, выступавшая как хозяйка конференции.



Меркель в своем выступлении, также заявила о возникшей в последние годы необходимости принятия международных соглашений по борьбе с кибератаками, о том, что НАТО и Запад более не в состоянии единолично справляться со многими конфликтами в мире. Кроме этого госпожа-канцлер говорила о том, что для эффективной борьбы против терроризма требуется сотрудничество с государствами, не входящими в Североатлантический союз, а учитывая рост экономической мощи государств с переходной экономикой, Ангела Меркель подчеркнула, что их значение в вопросах международной безопасности устойчиво повышается.



Неожиданно и сенсационно прозвучало заявление премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона о провале политики «государственной мультикультурности» и предложение европейским партнёрам «проснуться и осознать, что же происходит внутри наших границ». По словам Кэмерона, господствующая сейчас политика «мультикультурности» способствует беспрепятственному распространению экстремизма и терроризма. «Нам нужно отказаться от пассивной толерантности последних лет в пользу гораздо более активного и сильного либерализма», — заявил Дэвид Кэмерон. Саакашвили отправит в Афганистан еще больше грузин Саакашвили отправит в Афганистан еще больше грузин В последний день конференции дали возможность выступить президенту Афганистана Хамиду Карзаю и его грузинскому коллеге Михаилу Саакашвили. Карзай в своем выступлении рассказал о положении в стране, о значении войск коалиции в обеспечении безопасности в стране и привычно намекнул о финансовой составляющей международной помощи.



Не отличалось новизной и выступление Саакашвили, который заявил, что Россия нарушает ранее достигнутые договорённости и создает угрозу региону, наращивая количество войск и тяжёлых вооружений в Абхазии и Южной Осетии, вплоть до развёртывания там тактических ракетных комплексов. Вспомнив о конфликте августа 2008 года, президент Грузии обвинил Россию в том, что за несколько дней до начала боевых действий Москва начала кибервойну против Тбилиси, а также о якобы проводимых Россией «этнических чистках» и о полумиллионном числе беженцев, появившихся в результате этих чисток. В то же время, Саакашвили пообещал, что «Грузия не будет применять силу для восстановления своей территориальной целостности», а еще обрадовал союзников обещанием направить в Афганистан дополнительные силы к уже несущей там службу тысяче грузинских военнослужащих. Кстати, по словам присутствовавших на конференции журналистов, речь Саакашвили была воспринята крайне прохладно. Складывается впечатление, что вслед за президентом США Бараком Обамой и европейские руководители также потеряли интерес к «энергичному» Мишико, да и к тому же, сразу после доклада был объявлен перерыв. Таким образом, пламенная речь президента Грузии осталась без обсуждения и повисла в воздухе.



Автор: Татьяна Таллерова Источник: Борьба мировых центров