Об американских экспертных оценках в отношении Ирана

Ряд американских экспертов, работающих на администрацию президента США, утверждают, что в случае, если режим Башара Асада в Сирии удержится у власти, Иран серьезно усилит свое влияние в регионе. При этом США, кроме Израиля, не имеют в настоящий момент большой и эффективной коалиции, на которую они могли бы положиться в случае полномасштабной войны с иранцами. Попробуем не согласиться.

Во-первых, режим Асада существовал давно и находился в несравненно более «стабильном» положении, чем сейчас. Таким образом, говорить о том, что влияние Ирана усилится при более «разбалансированном» сирийском режиме, абсолютно нелогично. Как бы не развивались события в Сирии, в любом случае это будет совсем не та страна, которая была раньше. Если у России хватит выдержки продолжать свою линию поведения в Совете Безопасности ООН, то Асад, безусловно, удержится у власти, но активно влиять на ситуацию в регионе он уже фактически не сможет, за исключением может быть только Ливана. И здесь необходимо учитывать и традиционные «наработки» Дамаска в политической элите; некуда не девающейся фактор «Хизбаллы» и всего шиитского сообщества в целом; а также те десятки миллионов долларов, которые сирийские бизнесмены вывели в ливанские банки. Таким образом говорить о каком-то усилении иранского влияния при таком сценарии не приходится в принципе. Более того, по мере затягивания конфликта в Сирии и перерастания его в стадию латентной гражданской войны, Тегеран будет вынужден тратить все больше средств и сил для участия в этом конфликте. Не говоря уже о чисто «военных» издержках, необходимо будет финансово поддерживать сирийскую экономику, дабы не дать ей впасть в полный коллапс. А это автоматически «притормозит» экспорт исламской революции на других направлениях.

Примерно то же самое касается и коалиции. Она есть и существует со времени вторжения в Ирак, что мы сейчас собственно наблюдаем на примере той же Сирии, а еще ранее Ливии. Правда, единственное назначение этих союзников (аравийские монархии, Иордания) исключительно в предоставлении своих территорий для проведения тайных операций и развертывания войск. В случае с Саудовской Аравией и Катаром это еще и деньги. С точки зрения военной составляющей, эти страны никакого решающего значения не имеют, несмотря на огромное количество современных единиц вооружения, которые они регулярно закупают в США и ЕС. Разговоры об эффективности «катарского спецназа» оставим дилетантам. Так что, если Вашингтон решится воевать, то делать это ему придется только с опорой на страны НАТО. А если еще точнее – Великобританию и Францию, так как другие члены альянса будут участвовать во всех этих событиях в лучшем случае символически. Особенно если учесть, что Россия с большей долей вероятности займет в Совбезе ООН ровно такую же позицию по Ирану, как и по Сирии. И здесь начальным этапом подготовки вторжения или удара для Запада являются разговоры с Россией, а не с Тегераном. Судя по истерике госсекретаря Х.Клинтон после голосования в Совбезе ООН по «сирийскому досье», к таким разговорам в Вашингтоне явно не готовы.

Во-вторых, это «израильский фактор». Вот в данном случае никакой коалиции точно не будет, поскольку при всех вариантах ни Турция, ни «заливники» на любой временный союз с Израилем для «удушения Ирана» не пойдут. Даже в вопросах предоставления «воздушных коридоров» для пролетов израильских самолетов. И американцы вынуждены этот фактор принимать во внимание, как это было в период двух вторжений в Ирак, когда израильтянам было рекомендовано «сохранять нейтралитет». Это понимают и в Тегеране, и в случае удара со стороны американцев ответ по Израилю последует незамедлительно. Даже, если это будет одна «болванка» без всякой начинки в совокупности с ракетными обстрелами с территории Ливана и терактами против израильтян по всему миру. Для Ирана важно втянуть Израиль в конфликт любой ценой и тем самым дезавуировать в исламском мире саму идею вторжения и роль в ней аравийских монархий. Иран в этом случае получает безусловные репутационные преимущества в мусульманском сообществе и заставляет всех задуматься об угрозе перерастания «локального конфликта» в «глобальный».

При этом необходимо себе отдавать отчет в том, что в израильском руководстве нет четкой линии по отношению к событиям в той же Сирии. С одной стороны там, безусловно, желают поражения Ирану на «сирийском фронте», но последствия свержения режима Асада совершенно не ясны. На эту тему можно рассуждать сколь угодно долго, но очевидно лишь одно: точных прогнозов сейчас никто не знает. Да и в случае ухода «предсказуемого» Асада появятся либо радикальные исламисты, либо «прозападная интеллигенция». И те, и другие будут требовать со временем отдачи аннексированных Голан. И разница здесь только в методах. Если радикалы пойдут по пути активизации террора, то прозападная интеллигенция в данном случае с полным основанием будет аппелировать к тем же Соединенным Штатам и Европе, будируя этот вопрос во всех возможных международных организациях. И отмахнуться от этого со ссылкой на «диктаторский режим Асада» будет уже невозможно.

Сейчас появились данные о том, что Израиль активно взаимолействуют с Азербайджаном с прицелом на использование его территории в качестве плацдарма для атаки на Иран. В этом ряду отмечается и разоблачение в Азербайджане группы «иранских шпионов», и активизация военно-технического сотрудничества между двумя странами, и тренировка азербайджанских военных израильскими инструкторами. Опять выразим скептицизм. Для начала не будем забывать, что азербайджанцы, несмотря на все проблемы с иранским Северным Азербайджаном, все-таки шииты. Кроме того, они оглядываются на Россию, а Москва однозначно против втягивания стран СНГ в такие комбинации. Да и сама внешняя политика Азербайджана предусматривает дистанцирование от любого рода конфликтов регионального масштаба: достаточно Нагорного Карабаха. Таким образом, нынешний антииранский тренд Баку имеет прежде всего антиармянский подтекст, поскольку Армения в отличие от Азербайджана кровно заинтересована в продолжении сотрудничества с Ираном. Иранский коридор сейчас для Еревана фактически единственный способ получения углеводородов и электроэнергии.

Автор: Ю.Щегловин