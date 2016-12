Выборы в госдуму 2011. За какую партию голосуешь ты? Здравствуйте уважаемые читатели.

В преддверие выборов партий в госдуму (которое состоится 4 декабря )

Хотел бы узнать ваше мнение и вашу точку зрения, какая партия займет лидирующие позиции на выборах.

На выборы предъявлены 7 партий “Справедливая Россия” Глава партии – Сергей Миронов Дата съезда – 24 сентября 2011 Прошлый результат – 7,74% “ЛДПР” Глава партии – Владимир Жириновский Дата съезда – 13 сентября 2011 Прошлый результат – 8,14% “Патриоты России” Глава партии – Геннадий Семигин Дата съезда -10 сентября 2011 Прошлый результат – 0,89% “КПРФ” Глава партии – Геннадий Зюганов Дата съезда -24 сентября 2011 Прошлый результат – 11,57% “Яблоко” Глава партии -Григория Явлинский Дата съезда -10 сентября 2011 Прошлый результат – 1,59% “Единая Россия” Глава партии – Владимир Путин Дата съезда -24 сентября 2011 Прошлый результат - “Правое дело” Глава партии – Дмитрий Медведев

Дата съезда -20 сентября 2011 Прошлый результат – 64,30% Номер партии соответствует номеру в бюллетени А кого выберешь ты? Обсуждаем в комментариях [poll id="4"]





Комментарии (1) 3431. 14.05.2016 10:05:20 EVEN THE ZONING SYSTEM HAS BEEN A TOTAL FAILURE AND DEVASTATION AS IT ALWAYS ACCORD POWER TO THE MAJORITY TRIBE ONLY,EVEN THOUGH TIME AND TIME AND AGAIN,THEY HAVE FAILED IN THEIR MANAGEMENT OF THE POWER,WHILE THE MINORITY TRIBE SITS AND WATCH.WE NEED A SYSTEM THAT WILL MAKE IT POSSIBLE FOR THE MINORITY TRIBE TO HAVE A CHANCE OF BEING PRESIDENT TOTOROHE.WISE WE WILL MAKE OUR OWN SMALL REPUBLIC. Оставить комментарий Цифровой код на картинке слева