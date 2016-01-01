«Единая Россия» скорее всего столкнется с тем, что не получит абсолютное большинство мест в Думе на выборах 4 декабря, так как страна устала от двенадцатилетнего правления Путина и никак не воодушевлена возможностью еще десятилетнего правления.

Выборы в Госдуму в воскресенье станут первыми с того момента, как Путин и Медведев огласили о том, что «меняются работами», а это значит, что правление Путина может продлиться до 2024 года. По данным опросов, которые приводит Reuters, Путин в данный момент самый знаменитый политик, однако его рейтинг упал до самой низкой отметки за последние 10 лет, в связи с чем «Единой России» вряд ли получится выиграть абсолютное большинство мест в Думе.

«Он не теряет власть, однако он понимает, что он теряет людей», – сказал агентству источник, близкий к Путину. Путин «почти наверняка победит президентские выборы в марте» сообщает источник. При этом некоторые специалисты говорят, что он потеряет поддержку миллионов жителей России, которые «страдают от невысокого уровня жизни, несмотря на огромные энергетические ресурсы Рф».

«Жители России видели преимущества, когда Путин пришел к власти. Однако ныне они наблюдают, что изоляция России растет, они видят, что Россия не встает с колен, они чувствуют себя обманутыми», – произнес политолог Дмитрий Орешкин. «ЕР» выиграет эти выборы, но в долгосрочной либо среднесрочной перспективе разочарование будет расти, и легитимность власти будет падать, пока не будут внесены изменения», – добавил он.

Многие люди выражают свое недовольстве по отношению к Единой России, путем массовой информации(карикатур), так же всевозможными надписями например на вывесках в Твери, Нижнем Новгороде и т.д

Если результат выборов в Думу будет ниже ожидаемого для «Единой России», это также может подорвать репутацию Медведева и подвергнет сомнению его способность оставаться премьером на длительное время, пишет агентство. «Плохой результат «ЕР» будет использован против Медведева», – произнес общественно-политический аналитик Глеб Павловский.

Так же, ниже предоставлены “Демотеваторы” по теме выборов, “Единой России”, Путина и Медведева.