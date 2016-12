Результаты голосования в госдуму 2011 года : обработано 27% бюллетеней

На выборах в Госдуму РФ по результатам обработки около 27 процентов бюллетеней в стране лидирует “Единая Россия”, набравшая 47,34% голосов. Как докладывает Центральная избирательная комиссия РФ, КПРФ набрала 20,28% голосов, ЛДПР – 13,04%, “Справедливая Россия” – 13,37%, “Яблоко” – 2,59%, “Патриоты Рф” – 1,01%, “Правое дело” – 0,55%. Меж тем, по данным exit polls, проведенных ВЦИОМ, единороссы должны набрать 48,5% голосов. Председатель партии “Справедливая Россия” Николай Левичев уже объявил, что к этим цифрам “необходимо относится осторожно”, так как они фактически совпадают с официальными. В восточных регионах Рф партия власти пока показывает наиболее впечатсяющую динамику. По результатам обработки 100% бюллетеней на Чукотке “ЕР” набрала 70,32% голосов избирателей. КПРФ набрала 6,7% голосов, ЛДПР – 11,24%, “Справедливая Россия” – 5,4%, Яблоко” – 1,71 %, “Патриоты России” – 0,87%, “Правое дело” – 0,66%. Единороссы также вышли в лидеры по итогам обработки 71,90% бюллетеней на Камчатке. Партия власти уже набрала в данном ареале 46,64% голосов избирателей. По данным Центризбиркома, КПРФ получила 16,53% голосов, ЛДПР – 18,41%, “Справедливая Россия” – 10,02%, “Яблоко” – 3,81%, “Патриоты России” – 2,11%, “Правое дело” – 0,60%. В Амурской области по итогам обработки 82,23% бюллетеней на выборах в Госдуму лидирует “Единая Россия” с 43,88% голосов. По данным областной избирательной комиссии, 2-ое место в регионе занимает ЛДПР с 21,01% голосов, третье – КПРФ с 19,05%. Результат “Справедливой России” – 10,16%, “Яблока” – 1,83%, “Патриотов России” – 1,71%, “Правого дела” – 0,63%. Выборы в Госдуму РФ закончились 4 декабря в 21:00 мск. Последними закрылись избирательные участки в Калининградской области. Согласно данным первых exit polls, проведенных Всероссийским центром исследования публичного мнения, в Госдуму пройдут лишь 4 партии. Опрос общественного мнения указывает, что “Единая Россия” набирает 48,5% голосов избирателей, КПРФ – 19,8%, “Справедливая Россия” – 12,8 %, а ЛДПР – 11,42%.







Комментарии (3)

