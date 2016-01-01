Выборы в госдуму сфальсифицированны!

«Единая Россия» и ее номинальный лидер Дмитрий Медведев говорят, что удовлетворены результатами голосования за партию власти и строят планы на будущее, остальные партии заявляют, что итоги выборов в Госдуму сфальсифицированы и собираются оспаривать их в суде и на улице.

О намерении массово оспаривать в судах результаты голосования заявили коммунисты, которые, по итогам обработки почти 100% бюллетеней, получают чуть менее 20% голосов и второе место после «Единой России».

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О массовых нарушениях на избирательных участках сообщила и не прошедшая семи процентный барьер партия «Яблоко». Лидер партии Сергей Митрохин не исключил, что партия может не признать выборы легитимными.

Разочарование тем, как считались голоса, выразил и лидер «Правого дела» Андрей Дунаев. По его словам партия, не проходящая в Госдуму, намерена добиваться отмены результатов голосования в Московской области и Санкт-Петербурге.

Не признает оглашенных Центризбиркомом результатов голосования в Санкт-Петербурге партия «Справедливая Россия». Лидер партии Сергей Миронов сообщил, что «там жулики, там грубейшие фальсификации», и если не будет пересчета голосов, то партия готова вывести своих сторонников на уличные акции протеста.

О массовых нарушениях при голосовании заявил и лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Он сообщил, что ЛДПР подала в Центризбирком и в прокуратуру около 200 жалоб на нарушения. От заявлений о возможной не легитимности выборов лидер партии, заметно улучшившей результат с прошлых парламентских выборов, воздержался.

Единственные, кто публично не усомнился в результатах голосования, была «Единая Россия». Ее номинальный лидер Дмитрий Медведев что итоги выборов полностью отражают предпочтения избирателей. В то же время действующий президент пригрозил карами губернаторам регионов, где единороссы получили низкий результат.

© РИА Новости, Сергей Пятаков | Купить иллюстрацию

Выборы депутатов Государственной Думы РФ шестого созыва

Российский премьер-министр Владимир Путин со своей стороны отметил, что результат партии власти, которой удалось сохранить большинство в Госдуме, позволит «спокойно и ритмично работать».

Губернаторов накажут?

Реакция на итоги голосования Дмитрия Медведева, который возглавлял на этих выборах список «Единой России», была противоречивой.

Обращаясь к гражданам России, действующий президент сообщил, что единороссы получили на выборах «закономерный результат развития партии за последние годы со всеми ее достижениями и со всеми недостатками».

Дмитрий Медведев представлял ситуацию так, что выборы прошли без искажения результатов голосования: «Могу сказать свои ощущения: «Единая Россия» получила ровно то, что она имеет, не больше и не меньше, в этом смысле это честные, справедливые, демократичные выборы». «Я считал и считаю, что «Единая Россия» выступила достойно», – заявил он.

В то же время президент заявил, что к губернаторам от «Единой России», не обеспечившим высокий результат партии, которая их выдвинула на этот пост, могут быть применены санкции.

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«Я считаю, что нужно обратить внимание на те регионы, где наши люди отказали в серьезном доверии «Единой России». Не потому, что это трагедия, а потому, что это для власти сигнал», – заявил президент в понедельник на встрече со своими сторонниками.

«Есть территории близкие, но в одних почему-то одна ситуация, а в других – другая. Это значит, что региональная власть работает не так, как хотелось бы», – отметил он. Медведев подчеркнул, что «это уже вопрос для организационных выводов, которые должен сделать я как президент РФ». «Я об этом губернаторов предупреждал», – заметил Медведев.