Медведев подписал закон о химической кастрации педофилов.

Президент России Дмитрий Медведев подписал закон, предусматривающий ужесточение наказания для педофилов-рецидивистов вплоть до пожизненного заключения и химической кастрации, сообщает пресс-служба Кремля в среду.

Документ был принят Госдумой 7 февраля 2012 года и одобрен Советом Федерации 22 февраля.

Федеральным законом предусмотрен особый порядок применения принудительных мер медицинского характера к лицам, совершившим преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, не достигшего 14-летнего возраста… Такой комплекс мер может включать в себя возможность применения профилактических медикаментозных средств, в том числе химической кастрации, – говорится в справочных материалах к документу.

Основанием для применения указанных мер является решение суда, основанное на заключении судебно-психиатрической экспертизы о психических расстройствах сексуального характера, не исключающих вменяемости. Профилактическое медикаментозное лечение граждане смогут получить и в добровольном порядке.

Также законом вводится запрет на применение условного осуждения и на отсрочку отбывания наказания в отношении педофилов, покусившихся на детей младше 14 лет. Ужесточаются условия получения осужденными условно-досрочного освобождения и замены не отбытой части наказания более мягким видом наказания.

После отбывания заключения, освободившимся может быть назначен курс лечения как амбулаторно, так и стационарно. Не исключается и принудительное лечение.