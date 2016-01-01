[...] Калашников популярен на пиратском рынке Россия по-прежнему является одним из наиболее крупных рынков пиратской музыки, видео и компьютерного обеспечения со всего мира, но как минимум один российский продукт стал предметом пиратской активности на мировом уровне: автомат Калашникова.

Анатолий Исайкин, управляющий российской госмонополией по сбыту оружия, сказал, что Россия собирается радикально действовать, чтобы отстоять авторское право на автомат Калашникова. Сейчас многие заводы мира производят его без лицензии.



«Калашников» стал самым популярным оружием в мире. За 60 лет было выпущено примерно 100 миллионов единиц, однако только половина из них являются неподдельными и собраны на российских фабриках.



В четверг Исайкин сказал, что нелегальное производство «Калашниковых» за границей России повлекло экономические убытки, повредило бренду в связи с невысоким качеством нелицензированной продукции и подорвало престиж государства за рубежом.



«Их качество совершенно не сопоставимо с автоматами «Калашникова», производящимися в России» - сказал репортерам Исайкин на полигоне недалеко от Климовска, находящегося на 25 километров южнее Москвы.



Исайкин сказал, что его компания «Рособоронэкспорт» работает над созданием межправительственных договоров, которые помогут охранять авторское право на «Калашниковы» и прочее российское оружие. Он говорит, что сейчас примерно 30 зарубежных производителей изготавливают автоматы Калашникова.



«Вместе с остальными правительственными структурами мы постепенно наводим порядок», - заявил Исайкин.



Советский Союз не придавал большой роли законодательству об авторском праве, с легкостью передавая лицензии на изготовление оружия своим союзникам в Восточной Европе и прочих частях мира. Действие лицензий времен «холодной войны» уже давно закончилось, но производство оружия продолжилось.



Только в 1997 году производящая автоматы Калашникова фирма «Ижевский машиностроительный завод», находящаяся в Ижевске в Уральских горах, приобрела патент на оружие и начала добиваться от зарубежных производителей уважения своих авторских прав.



Гендиректор «Ижмаша» В.Гродецкий сообщил, что компании пришлось вступить в тяжелое сражение, и она теряла приблизительно от 400 до 500 млн долларов в год по вине производителей контрафактных автоматов «Калашникова».



Он сказал, что Венесуэла, договорившаяся о покупке 100000 автоматов и приобретении лицензии на их выпуск, является единственным абсолютно законным обладателем лицензии.



Гродецкий также заявил, что остальные государства, производящие «Калашниковы», в том числе страны Восточной Европы и Китай, проявили готовность соблюдать российское авторское право, однако заявили, что переговоры о заключении соглашений должны проводиться на государственном уровне.



Исайкин не сказал, как долго будут вестись переговоры о заключении подобных соглашений с Китаем, являющимся крупнейшим производителем автоматов «Калашникова».



СССР делился с Китаем оружейными чертежами до тех пор, пока в 1960-х годах эти коммунистические великаны не превратились в заклятых противников. Москва и Пекин возродили свои отношения в начале 1990-х, и Китай снова стал главным покупателем российского оружия, приобретающим реактивные истребители, ракеты, эсминцы и подлодки на миллиарды долларов.



Но в последние годы Китай уменьшил объемы закупок российского оружия и стал производить его нелицензированные копии – к примеру, реактивный истребитель Су-27. Это признак того, что России будет сложно защитить свои авторские права в некоторых отраслях. Анатолий Исайкин, управляющий российской госмонополией по сбыту оружия, сказал, что Россия собирается радикально действовать, чтобы отстоять авторское право на автомат Калашникова. Сейчас многие заводы мира производят его без лицензии.«Калашников» стал самым популярным оружием в мире. За 60 лет было выпущено примерно 100 миллионов единиц, однако только половина из них являются неподдельными и собраны на российских фабриках.В четверг Исайкин сказал, что нелегальное производство «Калашниковых» за границей России повлекло экономические убытки, повредило бренду в связи с невысоким качеством нелицензированной продукции и подорвало престиж государства за рубежом.«Их качество совершенно не сопоставимо с автоматами «Калашникова», производящимися в России» - сказал репортерам Исайкин на полигоне недалеко от Климовска, находящегося на 25 километров южнее Москвы.Исайкин сказал, что его компания «Рособоронэкспорт» работает над созданием межправительственных договоров, которые помогут охранять авторское право на «Калашниковы» и прочее российское оружие. Он говорит, что сейчас примерно 30 зарубежных производителей изготавливают автоматы Калашникова.«Вместе с остальными правительственными структурами мы постепенно наводим порядок», - заявил Исайкин.Советский Союз не придавал большой роли законодательству об авторском праве, с легкостью передавая лицензии на изготовление оружия своим союзникам в Восточной Европе и прочих частях мира. Действие лицензий времен «холодной войны» уже давно закончилось, но производство оружия продолжилось.Только в 1997 году производящая автоматы Калашникова фирма «Ижевский машиностроительный завод», находящаяся в Ижевске в Уральских горах, приобрела патент на оружие и начала добиваться от зарубежных производителей уважения своих авторских прав.Гендиректор «Ижмаша» В.Гродецкий сообщил, что компании пришлось вступить в тяжелое сражение, и она теряла приблизительно от 400 до 500 млн долларов в год по вине производителей контрафактных автоматов «Калашникова».Он сказал, что Венесуэла, договорившаяся о покупке 100000 автоматов и приобретении лицензии на их выпуск, является единственным абсолютно законным обладателем лицензии.Гродецкий также заявил, что остальные государства, производящие «Калашниковы», в том числе страны Восточной Европы и Китай, проявили готовность соблюдать российское авторское право, однако заявили, что переговоры о заключении соглашений должны проводиться на государственном уровне.Исайкин не сказал, как долго будут вестись переговоры о заключении подобных соглашений с Китаем, являющимся крупнейшим производителем автоматов «Калашникова».СССР делился с Китаем оружейными чертежами до тех пор, пока в 1960-х годах эти коммунистические великаны не превратились в заклятых противников. Москва и Пекин возродили свои отношения в начале 1990-х, и Китай снова стал главным покупателем российского оружия, приобретающим реактивные истребители, ракеты, эсминцы и подлодки на миллиарды долларов.Но в последние годы Китай уменьшил объемы закупок российского оружия и стал производить его нелицензированные копии – к примеру, реактивный истребитель Су-27. Это признак того, что России будет сложно защитить свои авторские права в некоторых отраслях. Оставить комментарий Цифровой код на картинке слева Облако тегов