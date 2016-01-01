[...] Пентагон готов к "Иранскому нападению" Учебные "северокорейские" ракеты уже некоторое время пролетают над Тихим океаном в сторону США - как "пушечное мясо" для испытания боевой готовности пентагоновских систем ПРО. Но в январе над Тихим океаном полетят "иранские" неприятельские ракеты. Выбор времени для этих маневров не имеет никакой связи с испытательным ракетным пуском, проведенным Ираном во вторник.

То была ракета среднего радиуса действия "Саджил-2", способная наносить удары по Израилю и по американским объектам в области Персидского залива. Однако январские тесты американских ракет-перехватчиков будут устремлены против предполагаемой угрозы со стороны иранских межконтинентальных баллистических ракет, хотя правительство Обамы считает такую угрозу крайне маловероятной в ближайшем будущем.



Руководство США в этом месяце выступило с заявлением о том, что формирование иранского арсенала ракет большой дальности происходит не так быстро, как многие опасались. В появившихся не так давно оценках американской разведки делается вывод о том, что "вероятная угроза иранских межконтинентальных баллистических ракет появляется медленнее, чем ранее прогнозировалось". Об это сказала в Конгрессе Эллен Таушер, отвечающая в государственном департаменте за вопросы контроля над оружием. В соответствии с некоторыми разведывательным оценками, межконтинентальные баллистические ракеты возникнут у Ирана не раньше 2020 года. Эти оценки вынудили президента не без помощи со стороны Пентагона отказаться от дислокации системы ПРО наземного базирования в Польше и Чехии. Вместо этого было решено применять корабельные системы, могущие ликвидировать иранские ракеты малой и средней дальности, которые, как полагает американская разведка, представляют более реальную опасность. Это как раз те ракеты, которые Иран тестировал на этой неделе.



Противоракетные учения в январе будут нацелены против угрозы, которая рассматривается как весьма отдаленная. Но кроме того, в процессе этих испытаний появятся более сложные проблемы технического характера. Удар по "северокорейской" ракете происходит в момент, когда она движется слева направо в сфере обозрения ракеты-перехватчика, а взаимное размещение "иранской" ракеты и американских ракет-перехватчиков таково, что они в основном будут двигаться на встречных курсах. Это значит, что скорость сведения двух снарядов будет выше, чем во время предшествующих испытаний - не 15 000, а 18 000 миль\ч.



Уменьшение времени на ликвидацию ракеты значит, что перехватчикам необходимо будет действовать быстрее, чтобы осуществить задачу. "Каждый раз, когда создается ситуация, в которой нам случается сражаться с ракетой, мчащейся в большей мере встречным курсом, нежели боковым, трудность задачи усугубляется", - сказал в понедельник на устроенном Reuters военном заседании генерал-лейтенант Патрик О'Рейли, отвечающий за американскую систему ПРО. В соответствии с идеей испытаний, ракета-перехватчик вылетит с базы ВВС Ванденберг в Калифорнии с целью поражения псевдоиранской ракеты, которая взлетит с Маршалловых островов.



Сейчас у США есть 23 ракеты-перехватчика, находящихся на Аляске и в Калифорнии. Они могут использоваться для уничтожения ракет, запускаемых (по-настоящему) из Северной Кореи или Ирана. "Они могут лететь в обоих направлениях, - сказал в октябре О'Рейли, выступая в Конгрессе, - если вы взглянете на Землю с Северного полюса, то увидите, что Аляска является самой близкой к Ирану частью США". Он добавил, что у Соединенных Штатов есть и иные методы уничтожения ракетного оружия противника, в том числе нанесение ударов по ракетам в процессе их подготовки к пуску. "Все межконтинентальные баллистические ракеты Ирана и Северной Кореи сейчас запускаются с пусковых площадок, - заявил на том же заседании зампредседателя Объединенного комитета начальников штабов генерал Д.Картрайт, - они хорошо видимы, так как находятся над поверхностью земли, и если это нужно, то их можно уничтожить еще до пуска. Мы не приветствуем превентивные удары, но такая техническая возможность у нас имеется".



Скорее всего, США имеет смысл делать свои ставки на базе того, что им известно об Иране. Два года тому назад американская разведслужба сообщила, что в 2003 году Иран прервал свои тайные работы по созданию ядерного оружия. Но на прошлой неделе одна лондонская газета выпустила документ, якобы полученный из Тегерана от разработчиков ядерной программы. Из него вытекает, что Иран весьма энергично разрабатывает сложные детонаторы, нужные для создания ядерного взрыва. Некоторые представители разведсообщества думают, что этот не имеющий даты документ был создан в 2007 году - как раз тогда, когда американская разведка заявила о прекращении Ираном своей программы создания ядерного вооружения. Но ни американские, ни какие-либо иные западные специальные службы не в состоянии определить подлинность этого документа. То была ракета среднего радиуса действия "Саджил-2", способная наносить удары по Израилю и по американским объектам в области Персидского залива. Однако январские тесты американских ракет-перехватчиков будут устремлены против предполагаемой угрозы со стороны иранских межконтинентальных баллистических ракет, хотя правительство Обамы считает такую угрозу крайне маловероятной в ближайшем будущем.Руководство США в этом месяце выступило с заявлением о том, что формирование иранского арсенала ракет большой дальности происходит не так быстро, как многие опасались. В появившихся не так давно оценках американской разведки делается вывод о том, что "вероятная угроза иранских межконтинентальных баллистических ракет появляется медленнее, чем ранее прогнозировалось". Об это сказала в Конгрессе Эллен Таушер, отвечающая в государственном департаменте за вопросы контроля над оружием. В соответствии с некоторыми разведывательным оценками, межконтинентальные баллистические ракеты возникнут у Ирана не раньше 2020 года. Эти оценки вынудили президента не без помощи со стороны Пентагона отказаться от дислокации системы ПРО наземного базирования в Польше и Чехии. Вместо этого было решено применять корабельные системы, могущие ликвидировать иранские ракеты малой и средней дальности, которые, как полагает американская разведка, представляют более реальную опасность. Это как раз те ракеты, которые Иран тестировал на этой неделе.Противоракетные учения в январе будут нацелены против угрозы, которая рассматривается как весьма отдаленная. Но кроме того, в процессе этих испытаний появятся более сложные проблемы технического характера. Удар по "северокорейской" ракете происходит в момент, когда она движется слева направо в сфере обозрения ракеты-перехватчика, а взаимное размещение "иранской" ракеты и американских ракет-перехватчиков таково, что они в основном будут двигаться на встречных курсах. Это значит, что скорость сведения двух снарядов будет выше, чем во время предшествующих испытаний - не 15 000, а 18 000 миль\ч.Уменьшение времени на ликвидацию ракеты значит, что перехватчикам необходимо будет действовать быстрее, чтобы осуществить задачу. "Каждый раз, когда создается ситуация, в которой нам случается сражаться с ракетой, мчащейся в большей мере встречным курсом, нежели боковым, трудность задачи усугубляется", - сказал в понедельник на устроенном Reuters военном заседании генерал-лейтенант Патрик О'Рейли, отвечающий за американскую систему ПРО. В соответствии с идеей испытаний, ракета-перехватчик вылетит с базы ВВС Ванденберг в Калифорнии с целью поражения псевдоиранской ракеты, которая взлетит с Маршалловых островов.Сейчас у США есть 23 ракеты-перехватчика, находящихся на Аляске и в Калифорнии. Они могут использоваться для уничтожения ракет, запускаемых (по-настоящему) из Северной Кореи или Ирана. "Они могут лететь в обоих направлениях, - сказал в октябре О'Рейли, выступая в Конгрессе, - если вы взглянете на Землю с Северного полюса, то увидите, что Аляска является самой близкой к Ирану частью США". Он добавил, что у Соединенных Штатов есть и иные методы уничтожения ракетного оружия противника, в том числе нанесение ударов по ракетам в процессе их подготовки к пуску. "Все межконтинентальные баллистические ракеты Ирана и Северной Кореи сейчас запускаются с пусковых площадок, - заявил на том же заседании зампредседателя Объединенного комитета начальников штабов генерал Д.Картрайт, - они хорошо видимы, так как находятся над поверхностью земли, и если это нужно, то их можно уничтожить еще до пуска. Мы не приветствуем превентивные удары, но такая техническая возможность у нас имеется".Скорее всего, США имеет смысл делать свои ставки на базе того, что им известно об Иране. Два года тому назад американская разведслужба сообщила, что в 2003 году Иран прервал свои тайные работы по созданию ядерного оружия. Но на прошлой неделе одна лондонская газета выпустила документ, якобы полученный из Тегерана от разработчиков ядерной программы. Из него вытекает, что Иран весьма энергично разрабатывает сложные детонаторы, нужные для создания ядерного взрыва. Некоторые представители разведсообщества думают, что этот не имеющий даты документ был создан в 2007 году - как раз тогда, когда американская разведка заявила о прекращении Ираном своей программы создания ядерного вооружения. Но ни американские, ни какие-либо иные западные специальные службы не в состоянии определить подлинность этого документа. Оставить комментарий Цифровой код на картинке слева Облако тегов