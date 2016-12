Иран совершил нападение на территорию Ирака Иран продемонстрировал США свою военную мощь. 18 декабря малый отряд иранских солдат вошел в Ирак, где взял под свой контроль нефтяную скважину и установил иранский флаг. Ирано-иракская граница в этой зоне плохо определена и является спорной территорией.

Иранцы говорят, что эта скважина находится на иранской территории, которая не была возвращена после завершения ирано-иракской войны. Похожие инциденты случались и в прошлом. Учитывая, что в этот раз не было каких-либо жертв, было бы просто проигнорировать инцидент, даже невзирая на тот факт, что представитель иранской власти потребовал от Ирака приблизительно триллион долларов в качестве репараций за начало ирано-иракской войны.



Однако то, что в другое время и в другом месте было бы довольно обыкновенным, не является таковым сейчас.



Множество источников сообщают, что приказ об атаке был отдан Тегераном. Иранское правительство знает, что Вашингтон определил конец 2009 года конечным сроком для принятия мер против Ирана в связи с его ядерным проектом - и, что по словам источника в Белом доме, США могут продлить этот срок до 15 января 2010 года.



Эта отсрочка крайне значима. США обращаются с иранским кризисом как с чем-то, с чем можно иметь дело по американскому графику. То, как команда Обамы разобралась с пересмотром афганской стратегии, намекает на то, что, по мнению администрации, Вашингтон вполне контролирует события, чтобы принимать решения аккуратно, осмотрительно и после всесторонних раздумий.



Если это так, то это значит, что противники вроде Ирана пребывают в глубокой обороне и либо не имеют контрударов против американских действий, либо не могут нанести США встречный удар, пока Вашингтон не сделает свой первый шаг.



Для Ирана само признание этой предпосылки определяет его в бесспорно невыгодное положение. Во-первых, Тегерану пришлось бы показывать, что скорость развития событий зависит не только от американцев и израильтян. Во-вторых, Тегерану пришлось бы напомнить США и Израилю, что у Ирана есть возможности, которые он может использовать, независимо от того, предпочтут ли США санкции или войну.



Что важнее всего, Иран должен показать, что какими бы не были эти возможности, они могут произойти до того, как США сделают шаг - что у Ирана есть свой собственный меч, и что он не будет ждать, пока по нему ударит меч Соединенных Штатов.



С целью донести эту мысль, был проведен набег таким образом, чтобы нечаянно не заставить Соединенные Штаты предпринять неосмотрительные шаги. Политически неопределенным было месторасположение, примененные силы были незначительными, жертв не было. Но несмотря на все это, мероприятие это вынудило многих людей обратить на себя внимание.



Стали подниматься вверх цены на нефть. И Багдад, и Вашингтон пробовали осмыслить то, что происходит, и можно с уверенностью утверждать, что на определенное время Вашингтон был несомненно озадачен и сбит с толку, что лишний раз показало, что США не всегда реагируют быстро и действенно на внезапные действия, предпринятые другой стороной.



Ситуация постепенно потеряла свою актуальность, кроме того иранцы постарались сделать все возможное, чтобы уменьшить его значение. Однако из всего случившегося можно сделать два заключения. Первое: Иран может не дождаться, пока Вашингтон проанализирует все допустимые сценарии. Второе: иранцы знают, как поднимать цены на нефть, ведь своим уроком они дали понять американцам, что Иран обладает некоторым контролем над возрождением американской экономики.



Было совершенно очевидно то, что у Ирана есть опции на тот вариант, если Соединенные Штаты примут решение нанести удар. Главное то, что иранцы продемонстрировали, что смогут вызвать конфликт, если сочтут, что конфликт неминуем.



Значительно прояснится иранская проблема, если мы разберем опции Тегерана, которые можно распределить на три группы:



1. Мероприятия с использованием мин и противокорабельных ракет, мешающие транспортировке нефти через Ормузский пролив и Персидский залив. Лишь только одна подобная попытка Ирана претворить это в жизнь приведет к существенному росту цен на нефть. Ну а в том случае, если усилия Тегерана окажутся успешными, цены на нефть останутся высокими надолго. В данном случае можно говорить о значительном воздействии Ирана на мировую экономику.



2. Провоцирование серьезной дестабилизации в Ираке. У иранцев существуют союзники и агенты в Ираке, который последние несколько месяцев испытывает рост насилия и дестабилизацию. По мере того, как насилие растет, а американцы покидают страну, тесные отношения с Ираном могут показаться все более заманчивыми иракским военным.



Принимая во внимание присутствие американских войск, нельзя исключить вероятность прямых ударов по Ираку со стороны иранских вооруженных сил. И даже если в конечном итоге эти атаки будут отражены, такие иранские набеги могут еще больше дестабилизировать Ирак. Все эти возможные события скорее всего заставят правительство США пересмотреть график вывода американских войск, что в свою очередь может подействовать на Афганистан.



3. Использование "Хизболлы" для инициации конфликта с Израилем, а также в качестве глобального инструмента терактов против американских и союзнических объектов. Значительно более продвинутая и эффективная, чем "Аль-Каида", "Хизболла" в действительности в состоянии стать значительной угрозой, если "Хизболла" согласится сыграть эту роль.



Анализируя эти три иранские опции, можно прийти к выводу, что Вашингтон не сможет ограничиться в данном случае одними лишь авиаударами против Ирана. США превосходно удаются кампании с воздуха, но что касается противоповстанческих операциий, здесь они испытывают определенные трудности.



У американцев есть крупные потенциалы в регионе, которые можно нацелить на воздушную кампанию, и Вашингтон может доставить еще больше самолетов на своих авианосцах. Но даже прежде чем ударить по ядерным объектам Ирана, американцам придется поразмышлять, какой будет потенциальная реакция Ирана.



Чтобы развернуть ситуацию в свою сторону, Вашингтону придется провести три операции. Во-первых, необходимо будет уничтожить в иранских водах иранские противокорабельные ракеты и надводные судна, и хотя эти судна могут быть очень небольшими, они все равно способны доставить на море мины. Во-вторых, нужно будет совершить нападение на крупные формирования иранских сил, сосредоточенные у иракских границ, а также, как минимум, дезорганизовать иранские активы в Ираке. И, в конце концов, насколько возможно придется нейтрализовать тайные операции против активов "Хизболлы" - особенно активов, расположенных за пределами Ливана.



Подобные шаги потребуют массированных, согласованных атак, базирующихся, в основном, на использовании воздушных и подпольных сил, действующих очень слаженно вплоть до атаки на ядерные объекты Ирана.



В противном случае Иран будет иметь возможность предпринять шаги, которые были перечислены выше в ответ на удары по его ядерным объектам. Принимая во внимание особенности иранских реакций, в частности минирование Персидского залива и Ормузского пролива, эти действия могут быть проведены и привести к катастрофическим результатам для мировой экономики.



Как считают в Иране, перед ними развертывается сценарий "используй это или потеряй", и в данном случае Тегеран не в состоянии ждать, пока Соединенные Штаты начнут боевые действия, поскольку один из самых пессимистичных для Ирана вариантов - это ожидание, когда Вашингтон начнет конфликт.



Однако, прежде чем провести атаку, США должны будут серьезно подумать, так как сама сложность атаки на Иран может привести к провалу операции, как бы хорошо не было спланировано нападение.



Помимо этого, Вашингтон не может допустить, чтобы Израиль самостоятельно начал конфликт с Ираном, так как у Израиля нет ресурсов, чтобы побороть последующее иранское противодействие на море, а также разобраться с потрясениями в Ираке.



Как следует из всего этого, Соединенные Штаты Америки стараются выработать не-военное решение данного вопроса. Санкции на бензин могли бы стать идеальным решением проблемы, и здесь Соединенные Штаты готовы сколько угодно времени истратить на то, чтобы уговорить Китай и Россию присоединиться к подобным санкциям.



На прошлой неделе иранцы дали понять, что они могут перестать вести себя пассивно, если на них будут наложены эффективные санкции. В самом деле санкции на бензин во многом нанесут вред Ирану, также как и Японии до Перл-Харбора, и решение капитулировать перед санкциями может быть оценено как более рискованное, чем упреждающий удар.



В том случае, если санкции результата не дадут, иранцы могут допустить, что вслед за этим будет нанесен военный удар. А поскольку иранцы не будут знать, когда это случится, а их ответные варианты действий могут исчезнуть в ходе первой фазы военной операции, им необходимо будет действовать до начала подобной атаки.



Следовательно, проблема заключается в том, что иранцы не будут знать, когда совершится нападение. США и Израиль уже давно обсуждают, где находится та критическая точка в развертывании иранской ядерной программы, по преодолению которой должна следовать военная атака, призванная не дать Тегерану приобрести ядерное оружие.



Разумеется, у Ирана также есть не хуже спланированная некоторая критическая точка.В том случае, если станет понятно, что санкции грозят выживанию режима или военные действия являются неизбежными, Иран должен действовать первым, используя свои военные активы прежде, чем лишится их.



Что касается Ирана, он не может смириться с эффективными санкциями или теми военными действиями, которые Вашингтону придется развернуть для ликвидации ядерных объектов Ирана. Соединенные Штаты в свою очередь не смогут смириться с последствиями иранского противодействия своему нападению. Даже если бы санкции были возможны, они дают Ирану возможность сделать как раз то, что Вашингтон не может выдержать.



Следовательно, у каждой стороны есть две опции независимо от того, будет ли предпочтен дипломатический или военный путь. Первая - американцы могут смириться с Ираном в роли ядерной державы или Иран может смириться с необходимостью отказаться от своих ядерных амбиций. Вторая – принимая , что ни одна из сторон не согласилась на первую опцию - каждая сторона должна предпринять военные действия до того, как их предпримет противник.



Американцы должны нейтрализовать инструменты ответного удара прежде, чем ими воспользуются иранцы. Иранцы должны воспользоваться своими средствами противодействия прежде, чем они будут уничтожены.



И Соединенные Штаты, и Иран тянут время. Ни одна из сторон не хочет менять свою позицию по ядерному вопросу, хотя обе надеются, что другая сторона уступит. Более того, ни одна из сторон не испытывает полной уверенности в своих военных вариантах действий.



Американцы не уверены, что могут уничтожить и ядерные объекты, и средства иранского противодействия - и если ответные меры Ирана окажутся эффективными, их последствия могут оказаться катастрофическими. Иранцы не уверены, что их меры противодействия будут эффективными, и в случае провала Иран откроет себя для разрушительного нападения. Каждая сторона предполагает, что другая сторона понимает риски и примет условия противника для урегулирования ситуации.



Они ждут, надеясь, что другая сторона пойдет на попятную. События прошлой недели были призваны показать американцам, что Иран не готов идти на попятную. Что еще важнее, они были призваны показать, что у иранцев тоже есть критическая точка, и она не менее размыта, чем американская критическая точка, и что американцы должны быть очень осторожны в своем давлении на Иран, так как в одно прекрасное утро они могут проснуться и обнаружить, что хлопот у них полон рот.



Иранский шаг был умышленно спланирован, чтобы привести президента США Барака Обаму в замешательство. До сих пор он демонстрировал стиль принятия решений, предполагающий, что он не ощущает дефицита времени. Никому сейчас неясно, каким будет его стиль принятия решений в момент кризиса.



Хотя с иранской точки зрения это далеко не главное соображение, помещение Обамы в позицию, где он психологически не готов к принятию решений в необходимые сроки, несомненно, является дополнительной выгодой. Иран, конечно, не знает, насколько эффективно он может отреагировать, но его подход к Афганистану дает иранцам дополнительный повод действовать чем скорее, тем лучше.



Здесь есть некоторые параллели с теорией ядерной войны, в которой каждая из сторон стоит лицом к лицу со взаимно гарантированным уничтожением. Проблема здесь в том, что каждая сторона сталкивается не с уничтожением, но со страданиями. И в этом случае упреждающие удары не гарантируют никаких результатов. Большое количество неизвестных величин делает эту ситуацию столь опасной, и в любой момент одна из сторон может решить, что больше ждать нельзя. Иранцы говорят, что эта скважина находится на иранской территории, которая не была возвращена после завершения ирано-иракской войны. Похожие инциденты случались и в прошлом. Иран, конечно, не знает, насколько эффективно он может отреагировать, но его подход к Афганистану дает иранцам дополнительный повод действовать чем скорее, тем лучше.Здесь есть некоторые параллели с теорией ядерной войны, в которой каждая из сторон стоит лицом к лицу со взаимно гарантированным уничтожением. Проблема здесь в том, что каждая сторона сталкивается не с уничтожением, но со страданиями. И в этом случае упреждающие удары не гарантируют никаких результатов. Большое количество неизвестных величин делает эту ситуацию столь опасной, и в любой момент одна из сторон может решить, что больше ждать нельзя. 