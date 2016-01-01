[...] Китай обвинил США в нарушении прав человека На днях Китай предъявил обвинение Соединенным Штатам Америки в лицемерии, возложив на них вину за мировой финансовый кризис и обвинив в «ужасающих», по определению Китая, нарушениях прав человека. Это был ответ Китая на осуждение Вашингтоном ограничений, введенных Пекином на пользование Интернетом, и критику отношения Пекина к оппозиции.

Этим событиям предшествовал выход ежегодного обзора по нарушению прав человека в 194 странах, в котором госдепартамент США подверг жесткой критике Китай, Кубу, Мьянму, Северную Корею и Россию.



Каждый год информационное бюро Государственного Совета Китая или канцелярия представителя правительства делает свою собственную ответную оценку нарушения прав человека Соединенными Штатами. В этом году в ней детально анализируются многие экономические и политические проблемы Америки.



Как сообщает официальное агентство новостей Синьхуа, в китайском отчете говорится, что «Соединенные Штаты не только ужасающим образом попирают права человека внутри своей страны, они – главный источник нарушения прав человека во всем мире».



Далее в отчете говорится: «В тот момент, когда весь мир страдает от катастрофических нарушений прав человека, вызванных глобальным финансовым кризисом, изначальной причиной которого стал кризис в США, американские власти, сами грубо нарушая права человека, развлекаются, упрекая в этом другие страны».



Давняя критика Китая со стороны США, касающаяся нарушения прав человека, усугубила возникшую напряженность в отношениях Вашингтона с Пекином, оттеснив на задний план и продажи оружия Тайваню, и встречу президента Барака Обамы с Далай Ламой, пребывающим в изгнании главой Тибета, о своем суверенитете над которым Китай заявляет с самого момента его отделения в ходе гражданской войны в 1949 году.



В своем сепаратном заявлении Министерство иностранных дел Китая обвинило спикера палаты представителей Нэнси Пелози за ее выступление, прославляющее «мужественных тибетцев, отдавших жизни в борьбе за свободу».



В этой связи официальный представитель МИД Китая Цинь Ган заявил: «Мы советуем конгрессмену из Соединенных Штатов Америки научиться уважать факты, отказаться от своих предрассудков и перестать использовать тибетский вопрос для вмешательства во внутренние дела Китая».



Установление в Китае контроля над пользованием Интернетом поставило под удар и отношения Пекина с крупнейшей поисковой системой «Google». Представители «Google» заявили, что могут отключить свой китайскоязычный портал Google.cn и уйти с китайского рынка, устранившись, таким образом, и от проблем с цензурой, и от хакерских атак в этой стране.



Китай ужесточил ограничения в пользовании Интернетом, установил строгий контроль над людьми, рассматриваемыми как угроза правлению коммунистической партии, и усилил репрессии против уйгуров после их жестоких выступлений и бунтов в беспокойной дальней западной провинции Синьцзян, гласит отчет госдепартамента.



Руководители китайской коммунистической партии Китая нетерпимо отнеслись к западной критике Пекина за наказания политических диссидентов и демонстрантов.



В конце прошлого года официальные лица США осудили вынесение приговора выдающемуся диссиденту Китая Лю Сяобо, который был приговорен к 11 лет тюрьмы по обвинению в «подстрекательстве к мятежу».



Самый последний китайский выпад в ответ на критику США сводился к тому, что Вашингтону стоило бы больше внимания обращать на «улучшение его собственной ситуации с правами человека». Этим событиям предшествовал выход ежегодного обзора по нарушению прав человека в 194 странах, в котором госдепартамент США подверг жесткой критике Китай, Кубу, Мьянму, Северную Корею и Россию.Каждый год информационное бюро Государственного Совета Китая или канцелярия представителя правительства делает свою собственную ответную оценку нарушения прав человека Соединенными Штатами. В этом году в ней детально анализируются многие экономические и политические проблемы Америки.Как сообщает официальное агентство новостей Синьхуа, в китайском отчете говорится, что «Соединенные Штаты не только ужасающим образом попирают права человека внутри своей страны, они – главный источник нарушения прав человека во всем мире».Далее в отчете говорится: «В тот момент, когда весь мир страдает от катастрофических нарушений прав человека, вызванных глобальным финансовым кризисом, изначальной причиной которого стал кризис в США, американские власти, сами грубо нарушая права человека, развлекаются, упрекая в этом другие страны».Давняя критика Китая со стороны США, касающаяся нарушения прав человека, усугубила возникшую напряженность в отношениях Вашингтона с Пекином, оттеснив на задний план и продажи оружия Тайваню, и встречу президента Барака Обамы с Далай Ламой, пребывающим в изгнании главой Тибета, о своем суверенитете над которым Китай заявляет с самого момента его отделения в ходе гражданской войны в 1949 году.В своем сепаратном заявлении Министерство иностранных дел Китая обвинило спикера палаты представителей Нэнси Пелози за ее выступление, прославляющее «мужественных тибетцев, отдавших жизни в борьбе за свободу».В этой связи официальный представитель МИД Китая Цинь Ган заявил: «Мы советуем конгрессмену из Соединенных Штатов Америки научиться уважать факты, отказаться от своих предрассудков и перестать использовать тибетский вопрос для вмешательства во внутренние дела Китая».Установление в Китае контроля над пользованием Интернетом поставило под удар и отношения Пекина с крупнейшей поисковой системой «Google». Представители «Google» заявили, что могут отключить свой китайскоязычный портал Google.cn и уйти с китайского рынка, устранившись, таким образом, и от проблем с цензурой, и от хакерских атак в этой стране.Китай ужесточил ограничения в пользовании Интернетом, установил строгий контроль над людьми, рассматриваемыми как угроза правлению коммунистической партии, и усилил репрессии против уйгуров после их жестоких выступлений и бунтов в беспокойной дальней западной провинции Синьцзян, гласит отчет госдепартамента.Руководители китайской коммунистической партии Китая нетерпимо отнеслись к западной критике Пекина за наказания политических диссидентов и демонстрантов.В конце прошлого года официальные лица США осудили вынесение приговора выдающемуся диссиденту Китая Лю Сяобо, который был приговорен к 11 лет тюрьмы по обвинению в «подстрекательстве к мятежу».Самый последний китайский выпад в ответ на критику США сводился к тому, что Вашингтону стоило бы больше внимания обращать на «улучшение его собственной ситуации с правами человека». Оставить комментарий Цифровой код на картинке слева Облако тегов