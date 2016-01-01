[...] Протесты по всей России МОСКВА - Десятки тысяч людей вышли на улицы городов России в субботу в знак протеста против фальсификации выборов. По словам наблюдателей, это крупнейшие антиправительственные демонстрации за десятилетие. Мощное проявление народного гнева оказало давление на Кремль, который до настоящего времени недовольство выборами называл провокацией со стороны США. Однако не наблюдается признаков того, что власти готовы хотя бы частично рассмотреть требования оппонентов о проведении новых выборов или полностью пересчитать оспариваемые результаты парламентских выборов 4 декабря. Лидеры оппозиции пообещали продолжать оказывать давление, пытаясь сорвать намерение г-на Путина одержать победу на президентских выборах в марте, после которой он хочет заступить на новый шестилетний срок. Один из лидеров оппозиции Борис Немцов написал в Твиттере вечером в субботу, что "мы соберем миллионы" на демонстрациях, запланированных на 17, 18 и 24 декабря. "У Путина нет другого выбора – в марте все увидят, что король-то голый". Власти смягчили свой подход к демонстрантам в субботу, дав разрешение на проведение других демонстраций. В Москве десятки тысяч людей собрались на Болотной площади, через реку от Кремля. Поскольку было стянуто около 17 000 полицейских трехчасовое событие прошло мирно, в отличие от протестов в начале недели, которые закончилась сотнями задержаний. "Мы собрались здесь сегодня, потому что мы устали от лжи", сказал Константин Пехотин, 20-летний студент. "Да, считайте, что собравшиеся здесь дают сигнал власти", сказал его друг Андрей Рябцев. Голосование 4 декабря показало, что правящая партия «Единая Россия», возглавляемая премьер-министром Владимиром Путиным, резко потеряла популярность, но все же сохранила большинство в парламенте. Местные и зарубежные наблюдатели сообщали о повсеместной подтасовке урн для голосования и других злоупотреблениях, сообщения о которых распространены в Интернете. США и другие западные правительства подозревают правительство России в повсеместном мошенничестве. "Я не участвовал в демонстрации наподобие этой в течение длительного времени", говорил Геннадий Гудков, депутат парламента от Справедливой России, шагая вместе с тысячами других людей. "Люди действительно проснулись. Органы власти не могут игнорировать так много людей". В Москве и Санкт-Петербурге, крупнейших городах страны, протесты начались с первого дня голосования, и на них пришли многие демонстранты, которые не посещали такие мероприятия в прошлом. "Мы просто хотим показать, что мы существуем", сказала Ксения Корнеева, редактор журнала. Падал снег, и настроение было веселое и даже радостное, несмотря на тягостное присутствие полиции. Митинг в субботу стал самым крупным за последние годы, при этом некоторые наблюдатели сравнивают его с массовыми демонстрациями во время развала Советского Союза в 1991 году. Полиция говорит о 25 тысячах собравшихся, но эти цифры кажутся заниженными. Некоторые организаторы говорят, что присутствовало около 100 000 человек, столпившись в парке вдоль канала, чтобы услышать как выступающий объявит голосование сфальсифицированным и потребует отставки премьер-министра Путина. Митинг привлек даже некоторых представителей культурной и предпринимательской элиты столицы, которые редко выражают свою общественно-политическую позицию. "Я приехал сюда, чтобы увидеть лица людей, и я вижу, что здесь не толпа, а искренние лица замечательных людей", говорит Кирилл Серебренников, известный театральный режиссер. "Тот факт, что эти люди появились здесь сегодня, означает, что пробуждаются новые, молодые силы, с которыми придется считаться". Как такое могло произойти остается неясным. Демонстранты и спикеры варьировались от членов коммунистической партии и националистов до защитников геев и лесбиянок. Объединенные ужасом перед тем, что они называют вопиющей фальсификацией выборов, они требовали пересчета выборов 4 декабря и даже отставки премьер-министра Путина. Григорий Явлинский, лидер либеральной партии «Яблоко», которая участвовала в выборах, но не заняла ни одного места в парламенте, призвал коллег из других оппозиционных партий отказаться от своих мест. Но законодатели от партий, которые получили места, такие, как г-н Гудков, сказали, что они пока не готовы отказаться от своих мест из-за страха, что они просто будут заняты правящей партией. Другие члены партии заявили, что будут добиваться пересчета голосов в регионах, где было выявлено наибольшее число фальсификаций, таких как Москва и Санкт-Петербург, но не по всей стране. Более радикальные спикеры оппозиции призвали к отмене голосования и начале новой кампании, в которой смогут участвовать партии, которым было запрещено участие в выборах. Контролируемое государством телевидение смягчило свою оценку субботних протестов, сообщив о демонстрациях по всей стране. Нейтральные отчеты подчеркнули важность эффективной работы полиции ради поддержания мира и не упоминали какие-либо антиправительственные лозунги, которые выкрикивали ораторы и демонстранты. Также не было никаких упоминаний о возможных политических последствиях. Члены правящей партии также признали, что демонстрации являются самыми большими за последние годы, но преуменьшают их потенциальное воздействие. "Эти молодые люди, которые не жили в хаосе 1990-х годов, и поэтому они не знают, что чем больше демонстраций, тем хуже идут дела", сказал Сергей Марков, старший член Единой России. "Им надоела стабильная политика и стабильность в стране. Они хотят активной политической жизни, реальной оппозиции". Г-н Марков сказал, что их протесты теперь заставят Кремль прислушаться к их требованию допустить конкуренцию в политической системе. Но он сказал, что о какой-либо отмене парламентских выборов не может быть и речи, только некоторый пересчет голосов в Москве и некоторых других городах, что может означать некоторую корректировку в распределении мест в парламенте. Он сказал, что президентские выборы в марте будут сильно отличаться. Кремль, по его словам, потратит больше усилий, чтобы показать, что это честный конкурс, и правительству, вероятно, также придется набрать большее число кандидатов. Антикоррупционный активист Алексей Навальный, который в настоящее время отбывает 15-дневный срок тюремного заключения за участие в демонстрации в начале недели, может стать одним из них, хотя г-н Марков заявил, что г-н Навальный не станет серьезным соперником для Путина. "Они хотят больше конкуренции, и они получат ее," сказал он. Но он добавил, что г-н Путин по-прежнему является наиболее популярным политиком в стране и будет доминировать на президентских выборах, если будет обращаться с ситуацией правильно. 25-30 тысяч человек является хорошим результатом, но не великим. Так вы не сможете сделать революцию." Лидеры оппозиции пообещали продолжать оказывать давление, пытаясь сорвать намерение г-на Путина одержать победу на президентских выборах в марте, после которой он хочет заступить на новый шестилетний срок. Один из лидеров оппозиции Борис Немцов написал в Твиттере вечером в субботу, что "мы соберем миллионы" на демонстрациях, запланированных на 17, 18 и 24 декабря. "У Путина нет другого выбора – в марте все увидят, что король-то голый". Власти смягчили свой подход к демонстрантам в субботу, дав разрешение на проведение других демонстраций. В Москве десятки тысяч людей собрались на Болотной площади, через реку от Кремля. Поскольку было стянуто около 17 000 полицейских трехчасовое событие прошло мирно, в отличие от протестов в начале недели, которые закончилась сотнями задержаний. "Мы собрались здесь сегодня, потому что мы устали от лжи", сказал Константин Пехотин, 20-летний студент. "Да, считайте, что собравшиеся здесь дают сигнал власти", сказал его друг Андрей Рябцев. Голосование 4 декабря показало, что правящая партия «Единая Россия», возглавляемая премьер-министром Владимиром Путиным, резко потеряла популярность, но все же сохранила большинство в парламенте. Местные и зарубежные наблюдатели сообщали о повсеместной подтасовке урн для голосования и других злоупотреблениях, сообщения о которых распространены в Интернете. США и другие западные правительства подозревают правительство России в повсеместном мошенничестве. "Я не участвовал в демонстрации наподобие этой в течение длительного времени", говорил Геннадий Гудков, депутат парламента от Справедливой России, шагая вместе с тысячами других людей. "Люди действительно проснулись. Органы власти не могут игнорировать так много людей". В Москве и Санкт-Петербурге, крупнейших городах страны, протесты начались с первого дня голосования, и на них пришли многие демонстранты, которые не посещали такие мероприятия в прошлом. "Мы просто хотим показать, что мы существуем", сказала Ксения Корнеева, редактор журнала. Падал снег, и настроение было веселое и даже радостное, несмотря на тягостное присутствие полиции. Митинг в субботу стал самым крупным за последние годы, при этом некоторые наблюдатели сравнивают его с массовыми демонстрациями во время развала Советского Союза в 1991 году. Полиция говорит о 25 тысячах собравшихся, но эти цифры кажутся заниженными. Некоторые организаторы говорят, что присутствовало около 100 000 человек, столпившись в парке вдоль канала, чтобы услышать как выступающий объявит голосование сфальсифицированным и потребует отставки премьер-министра Путина. Митинг привлек даже некоторых представителей культурной и предпринимательской элиты столицы, которые редко выражают свою общественно-политическую позицию. "Я приехал сюда, чтобы увидеть лица людей, и я вижу, что здесь не толпа, а искренние лица замечательных людей", говорит Кирилл Серебренников, известный театральный режиссер. "Тот факт, что эти люди появились здесь сегодня, означает, что пробуждаются новые, молодые силы, с которыми придется считаться". Как такое могло произойти остается неясным. Демонстранты и спикеры варьировались от членов коммунистической партии и националистов до защитников геев и лесбиянок. Объединенные ужасом перед тем, что они называют вопиющей фальсификацией выборов, они требовали пересчета выборов 4 декабря и даже отставки премьер-министра Путина. Григорий Явлинский, лидер либеральной партии «Яблоко», которая участвовала в выборах, но не заняла ни одного места в парламенте, призвал коллег из других оппозиционных партий отказаться от своих мест. Но законодатели от партий, которые получили места, такие, как г-н Гудков, сказали, что они пока не готовы отказаться от своих мест из-за страха, что они просто будут заняты правящей партией. Другие члены партии заявили, что будут добиваться пересчета голосов в регионах, где было выявлено наибольшее число фальсификаций, таких как Москва и Санкт-Петербург, но не по всей стране. Более радикальные спикеры оппозиции призвали к отмене голосования и начале новой кампании, в которой смогут участвовать партии, которым было запрещено участие в выборах. Контролируемое государством телевидение смягчило свою оценку субботних протестов, сообщив о демонстрациях по всей стране. Нейтральные отчеты подчеркнули важность эффективной работы полиции ради поддержания мира и не упоминали какие-либо антиправительственные лозунги, которые выкрикивали ораторы и демонстранты. Также не было никаких упоминаний о возможных политических последствиях. Члены правящей партии также признали, что демонстрации являются самыми большими за последние годы, но преуменьшают их потенциальное воздействие. "Эти молодые люди, которые не жили в хаосе 1990-х годов, и поэтому они не знают, что чем больше демонстраций, тем хуже идут дела", сказал Сергей Марков, старший член Единой России. "Им надоела стабильная политика и стабильность в стране. Они хотят активной политической жизни, реальной оппозиции". Г-н Марков сказал, что их протесты теперь заставят Кремль прислушаться к их требованию допустить конкуренцию в политической системе. Но он сказал, что о какой-либо отмене парламентских выборов не может быть и речи, только некоторый пересчет голосов в Москве и некоторых других городах, что может означать некоторую корректировку в распределении мест в парламенте. Он сказал, что президентские выборы в марте будут сильно отличаться. Кремль, по его словам, потратит больше усилий, чтобы показать, что это честный конкурс, и правительству, вероятно, также придется набрать большее число кандидатов. Антикоррупционный активист Алексей Навальный, который в настоящее время отбывает 15-дневный срок тюремного заключения за участие в демонстрации в начале недели, может стать одним из них, хотя г-н Марков заявил, что г-н Навальный не станет серьезным соперником для Путина. "Они хотят больше конкуренции, и они получат ее," сказал он. Но он добавил, что г-н Путин по-прежнему является наиболее популярным политиком в стране и будет доминировать на президентских выборах, если будет обращаться с ситуацией правильно. 25-30 тысяч человек является хорошим результатом, но не великим. Так вы не сможете сделать революцию." Оставить комментарий Цифровой код на картинке слева Облако тегов