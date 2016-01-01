Экспортируй или умри

Клаудия Кусумано, сотрудница нью-йоркской архитектурной компании Kohn Pedersen Fox (KPF), часто задумывалась, не лишится ли и она работы из-за обвала на американском рынке жилья, как это уже произошло со многими ее коллегами по профессии. В октябре 2008 года, когда она работала над проектом огромного комплекса жилых и офисных зданий в северной Вирджинии, застройщик не мог получить финансирование. Его электронные письма подрядчикам и консультантам гласили: "По всей видимости, сейчас самое время остановиться". Ее босс перекинул ее на другой проект в северной Вирджинии, но прошлой осенью и он был остановлен за недостатком финансирования. Когда все уже казалось практически безнадежным, ее фирма получила контракт на строительство элитного отеля в китайском городе Ханчжоу. По мере исчезновения проектных работ в Америке рос портфель проектов застройки в Китае, Южной Корее и на Ближнем Востоке, что позволило оградить 550 работников от худшего внутреннего экономического спада. Джин Кон, управляющий компании, объясняет, что "эти проекты в Южной Корее и Китае стали самым большим стимулом. Нам больше не пришлось увольнять людей и удалось занять весь персонал нью-йоркского офиса, мы даже перешли к найму. Прошлый год оказался намного лучше, чем кто-либо мог предположить, хотя в начале года из-за остановок работ перспективы казались довольно мрачными".



Поворот кругом



Экономическая трансформация Америки потребует от компаний в меньшей степени полагаться на продажи американцам и в большей - на продажи за границу, как это сделала KPF. Акцент будет сделан на ценных продуктах и услугах, а не на трудоемких товарах, таких как мебель и одежда. Когда Барак Обама в своем докладе о положении США потребовал увеличения объема экспорта вдвое в течение пяти лет, многие экономисты посчитали, что он просит невозможного. В прошлом столь резкий рост экспорта был обусловлен высоким уровнем инфляции, благодаря которой увеличивались номинальные стоимости. И все же, для экономического роста удвоение экспорта совсем необязательно. Все, что нужно, это более стремительное увеличение или более медленное снижение экспорта (в долларовом выражении) по сравнению с импортом. Это уже произошло. В период с 2008 по 2009 года объем экспорта уменьшился на $272 млрд., в то время как снижение объема импорта составило $589 млрд. В результате внешнеторговый дефицит значительно сократился с $696 млрд. до $379 млрд. Как доля ВВП внешнеторговый дефицит в этот период был самым низким с 1998 года. В следующие месяцы дефицит может снова вырасти ввиду увеличения компаниями объемов импорта в целях восстановления истощившихся запасов, однако этот рост не будет значительным. Мартин Бэйли из Брукингского института и Роберт Лоуренс из Гарвардского университета предсказывают, что как доля ВВП увеличение внешнеторгового дефицита в этом году, за исключением нефти, будет незначительным, даже в случае укрепления американской валюты.



А как насчет более долгосрочной перспективы? Сравнительная эффективность торговой деятельности страны определяется, в основном, двумя (взаимосвязанными) факторами: валютным курсом страны и темпом роста экономики страны по отношению к курсам и темпам роста экономик ее торговых партнеров. По прогнозам МВФ, годовой рост мировой экономики в период с 2010 по 2014 год составит в среднем 4.3%, при этом годовой рост американской экономики ожидается в среднем на уровне 2.5%. И хотя экономический спад оказал сильное негативное влияние на торговлю в целом, американские торговые модели изменились. В конце 2007 года доля экспорта страны на развивающиеся рынки впервые превысила 50% и с тех пор продолжает увеличиваться. Все это подразумевает дальнейшее сокращение внешнеторгового дефицита. Движение доллара не вполне предсказуемо. Политические и экономические беспорядки могу спровоцировать как бегство от доллара, так и к нему (как произошло в результате беспокойств по поводу ситуации в Греции). Другие страны, как например Китай, могут продолжать сдерживать рост своих валют для сохранения контроля над импортом. Это могло бы остановить недавнее сокращение дефицита или даже спровоцировать его увеличение.



Идея о том, что экспорт может стать локомотивом роста американской экономики, многим, особенно в лагере левых сил, кажется нереальной. Они указывают на то, что производственная база США за годы конкуренции с Китаем и другими странами-производителями с низкими издержками значительно сократилась. Даже в случае улучшения экономических условий Америка может не получить выгоды: страна просто не производит тех продуктов, которые остальные страны мира хотят покупать. Телевизоры с плоским экраном и мобильные телефоны производятся в Азии. Как недавно заметил редактор журнала "The American Prospect" Роберт Каттнер, “слишком много продуктов, которые мы больше не производим, и слишком много связей в сети промышленных поставщиков”. Эти предсказания слишком мрачные. Опыт показывает, что восстановление экспорта зависит от высокопроизводительных отраслей промышленности с уже значительным объемом экспорта, нежели от менее продуктивных отраслей, пытающихся отвоевать место на имеющихся рынках. Со временем благоприятная глобальная экономическая среда побудит больше компаний к запуску производства новых продуктов или выходу на новые иностранные рынки. И все же, с точностью определить точку местонахождения этих компаний заранее практически невозможно.

В 2001 году Андрю Бернард из Дармутского колледжа и Брэдфорд Дженсен из Джорджтаунского университета провели анализ источников экспортного бума в США в 1987-92 гг. За этот период американский экспорт вырос на 77% в номинальном исчислении, а внешнеторговый дефицит сократился с 3.2% до 0.6% от ВВП. Они исследовали предприятия на всей территории США и обнаружили, что доля компаний, не ориентированных прежде на экспорт своей продукции, в общем объеме экспорта была совсем незначительной; росту экспорта, прежде всего, способствовало наращивание его объемов предприятиями, уже осуществляющими экспорт своих товаров. Их исследование показывает, что 90% экспортного бума может быть обусловлено обесцениванием доллара и сравнительно более сильными темпами роста экономик торговых партнеров США. В более поздней работе, проведенной совместно с двумя другими учеными и опубликованной в 2009 году, Бернард и Дженсен исследовали источники роста экспорта в период с 1993 по 2003 год. Ежегодное увеличение экспорта практически полностью зависело от существующих экспортеров, однако со временем доля новых отраслей в общем объеме экспорта росла. К примеру, в 1993 году доля компаний, осуществляющих экспорт существующих продуктов на существующие рынки сбыта, в общем показателе роста объема экспорта составляла 91%. Однако за весь десятилетний период их участие в общем росте экспорта было сравнительно скромным - 35%, при этом новые компании способствовали росту объема экспорта на 24%, а вклад компаний, осуществляющих производство новых продуктов или входящих на новые рынки, составил 42%.



По мнению Бернарда, эти данные расходятся с традиционным мнением о том, что рост экспорта является результатом наращивания объемов производства отечественными компаниями. Это верно лишь в рамках долгосрочного периода. В краткосрочной перспективе рост практически полностью зависит от увеличения спроса на существующую продукцию, производимую имеющимися предприятиями. Отсюда Бернард делает оптимистичное заключение: “Если вы хотите создать хорошие условия для деятельности американских экспортеров, вам необходимо обеспечить стремительный рост доходов в отраслях, доля экспорта которых в общем показателе ВВП будет значительной. Есть свидетельства того, что это уже происходит”. Локомотивом американского экспортного бума, скорее всего, станут фирмы, масштабы деятельности которых уже носят глобальный характер, и отрасли промышленности, в которых США имеют очевидное конкурентное преимущество: сложные, наукоемкие средства производства, как, например, микропроцессоры, а также высококачественные профессиональные услуги, такие как инженерное искусство, услуги по производству нефти и даже архитектурные услуги (KPF является тому доказательством). Мало компаний лучше улавливают этот тренд, чем Intel, гигант производства микропроцессоров. Intel является одной из самых успешных американских компаний, 80% ее прибыли происходит из-за рубежа. Почти как во всех крупных компаниях, продажи и прибыли Intel в ходе этого экономического спада снизились, корпорации также пришлось провести сокращение персонала. И все же компания приняла решение об инвестировании $7 млрд. в производство полупроводников, позволяющих уменьшить ширину микросхем с 45 до всего 32 нанометров (или миллиардных метра).



Брайан Крзанич, возглавляющий подразделение корпорации Intel, заявляет, что трудовые издержки являются важным аспектом при рассмотрении таких процессов, как сборка и тестирование систем, которые производятся в Коста-Рике, Вьетнаме, Китае и Малайзии. Однако важность этих расходов значительно снижается в капиталоемких процессах, таких как изготовление, где стоимость техника или механика может зависеть от того, насколько эффективно он или она могут управлять оборудованием стоимостью в $70 млн. Если какой-либо производительный механик может использовать это оборудование на 2% более эффективно, “это стоит многих работников”. По мнению Крзанича, в таком уравнении разница между зарплатой механика в Китае в $50 000 и зарплатой механика в Америке в $150 000 будет ничтожной. Соответственно, основная часть инвестиций компании Intel идет на американские предприятия в штатах Нью-Мексико, Орегон и Аризона. К четвертому кварталу прошлого года Intel начала отгрузку микросхем нового поколения со своего завода в штате Орегон, что позволило компании получить самую высокую прибыль за всю историю своей деятельности.



И все же, в среднесрочной перспективе одна лишь корпорация Intel не сможет скорректировать внешнеторговый дефицит Америки. Значительное число американских компаний будет вынуждено в большей степени ориентироваться на продажи за рубеж. Мэтью Слотер из Дармутского колледжа отмечает, что лишь 4% всех американских компаний и 15% американских производителей осуществляют экспортную деятельность. 80% общего внешнеторгового оборота США осуществляет всего лишь 1% компаний-экспортеров и импортеров. Это совсем не значит, что с американскими компаниями что-то не так. Скорее, это свидетельствует о том, что масштабы внутреннего рынка США достаточны для большинства компаний. В прошлом году экспорт как доля ВВП составил 10.9%, что значительно ниже показателя большинства торговых партнеров США. Более мелкие компании воздерживаются от инвестиций в маркетинговые исследования, проектирование сбыта и моделирование продукции, необходимые для продажи за рубеж. Для успешной работы за границей сначала им необходимо преуспеть на внутреннем рынке.



По материалам издания The Economist



Источник: Forexpf.Ru - Новости рынка Форекс