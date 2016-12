Вторая волна кризиса (spydell.livejournal.com) Будет ли вторая волна кризиса? Этот вопрос волновал всех, начиная с первой волны и во время достаточно эпического биржевого обвала августа 2011 разговоры вспыхнули с новой силой. С позиции правительства, центробанков и банкиров вторая волна кризиса НЕ нужна и я объясню почему. 2011 год существенно отличается от 2008.



Тогда в 2008 правительство США применяло все возможные условия, чтобы спровоцировать кризис, причем не просто спровоцировать незначительный биржевой крах, а так, чтобы мало не показалось никому. Система начала идти в разнос после того, как приняли в 99 году Gramm-Leach-Bliley Financial Services Modernization Act, который развязал руки банкирам, далее полное игнорирование аномального разрастания производных инструментов, запрет на обсуждение темы плеч банкиров, пузыря на ипотечном рынке. Они просто игнорировали данные проблемы, а любые намеки журналистов пресекались функционерами на корню. Никто эту темы в серьез не обсуждал и не интересовался разрывом в темпах роста финансовой системы и реальной экономики. Тот же Бен говорил, что парни не волнуйтесь – рынок недвижимости здоров и будет расти всегда. Система была пронизана ложью, полностью. Врали все, но сейчас не об этом.



Кажется абсурдом, ведь в задачу правительства входит не катализирование кризиса, а его предотвращение, либо в худшем случае смягчение и борьба с последствиями. Однако в 2008 делалось все возможное, чтобы бабахнуло с грандиозным разлетом. Когда поняли, что с ипотечными пулами откровенно переборщили, то нужны были условия, позволяющие рекапитализровать банковскую систему, реструктуризировать ипотечные портфели, где наибольшее дерьмо на балансы ЦБ и так далее.



Кризис 2008 был нужен, как очищение системы после многолетнего ипотечного безумия. Но они допустили в последние 5 лет 2 принципиальные ошибки. Первая – это переоценка возможности расширения долговых и ипотечных пулов, в следствии чего нужен был некто, кто вызвал бы развал системы и этим некто стал Леман. Точнее был выбран. Вторая ошибка – это недооценка последствий для реальной экономики. В модели правительства США и Wall St было, что после кризиса 2008 они бы понизили ставки, вкачали ликвидность и экономика бы запустилась так, как в 2001 году. Они оценивали систему в контексте опыта борьбы с кризисом 2001 и ошиблись. Экономика не запустилась.



После банкротства Леман Генри Полсон излучал энергию человека по виду которого можно сказать «о да, сделал все, как надо» На его лице было больше радости, чем на лице бомжа, выигравшего в лотереи 1 млн баксов. И это человек, который отвечает за состояния фин.системы! )) Спустя два года радости не видно. По виду Гайтнера и Бернанке чувствуется смятение, подавленность, волнение. Они понимают, что допустили промах, существенный промах, но кроме того они не знают, что делать и как быть.



Я вам говорил про бангстеров и про то, что они все контролируют? Это так, но я имел в виду пределы финансовой системы. Они действительно могут вытворять все, что угодно, начиная от достаточно безумного ралли 9 месяцев, заканчивая шизоидными выкрутасами индекса последних дней, когда за сессию пролетали до 700 пунктов. Они могут рисовать любые котировки и новостной фон, абсолютно любые с точностью до тика. Но они НЕ МОГУТ контролировать экономику, они полностью беспомощны по этой части. Это вне зоны их компетенции, но даже не это главное, а основное то, что даже если очень бы захотели, то не могли бы ничего сделать. Монетарные методы не действуют больше на структурно поврежденный механизм. Плюс сама по себе экономика слишком сложна, чтобы применять дискретные модели, работающие в банковской системе. Слишком большое количество слишком разных экономических агентов.



Яркое доказательство этого – состояние экономики США. Для банковской системы, чем лучше экономика, тем лучше, поэтому затяжная рецессия в реальном секторе им НЕ выгодна никаким боком. Что значит рецессия в экономике для банков? Это низкий спрос на кредиты, а низкий спрос на кредиты отсутствие прибыли банков. Подавленное настроение у потребителей и отсутствие возможности и желания тратить деньги приводит к торможению технического прогресса, остановки бизнес проектов, инвестиций у компаний, что также сказывается на банках, т.к. большая часть инвестиций происходит на заемные деньги.



Тормозится общая экономическая активность, система сжимается, склонность к делеверджу, дефляции также провоцирует проблемы в банковской системе, которая по своей сути заточена под перманентный рост активов. Кроме того для банкиров больно бьет то, что не только происходит кредитное сжатие, но и существенные проблемы в привлечении клиентов, которые (проблемы) очень отчётливо оголились во время действия программы QE2.

Рынок растет, новостной фон просто супер, а настроения у инвесторов хреновое. Нет, у спекулянтов сентимент зашкаливает, но впервые за долгое время фонды и банки столкнулись с тем, что в системе стали отсутствовать длинные инвестиционные средства клиентов, т.е. не было внешнего крупняка и даже не было ритейла. Ситуация очень тяжелая, т.к. привлекать деньги стало сложнее. Развивающие страны еще ничего, а в развитых ситуация с этим дело тяжелая.



Так чем же опасная вторая волна кризиса для банков? Она, подобно черной дыре поглотит финансовую систему. Рычагов монетарного стимулирования и воздействия уже не осталось. Если посмотреть на ставку по фед.фондам, то в последние 30 лет они снижались всегда и достигли нуля на данный момент, впереди только отрицательные ставки, что противоречит кредитной парадигме. Да и вливание денег в систему ничего не решает и мало чем помогает, о чем свидетельствует опыт, по крайней мере, последнего QE. Бюджетная либерализация ограничена пределом расширения долговых обязательств, поэтому правительства уже не имеют возможности занимать деньги в объеме, который был возможен в первую волну кризиса. Ибо долги поджимают, надо платить по счетам, новых долгов никто не даст. Монетизировать? Разрушение валюты и долгового рынка и чем дальше, то тем хуже. Т.е. при второй волне кризиса не будет средств по выходу из кризиса. Если в 2008 во первых были средства, а во-вторых были надежды, то в новом кризисе не будет ничего и это станет самой настоящей депресессией.



Вторая волна кризиса просто уничтожит экономику, обанкротятся многие компании, промышленность встанет, вырастет безработица, будут голодные бунты. Для банков вторая волна кризиса крайне опасна. В 2008 году их пронесло, никто особо не требовал самосуда над бангстерами, но если опять долбанет, то им не убежать. Общественность будет требовать возмездия, которое выльется в потерю доверия к банкам. А как вы все знаете банковская система держится только на доверии, и если его не станет, то все – конец. Поэтому они будут делать все возможное, чтобы вторую волну кризиса не допустить, иначе финансовую систему ждет самая существенна реформа за всю историю. Т.е. может полностью смениться формат системы, власть, сферы влияния и так далее, а банкирами нет смысла рисковать своей властью и влиянием.



Но это еще не все. Они могут и не допустить, но кто сказал, что система не пойдет в разнос сама по себе? Есть ли гарантии того, что точка невозврата удастся избежать, а может быть мы ее уже прошли? Может обратной дороги нет? Меня смущает один момент и на сленге банкиров это называется «потерял контроль над кривой доходности». Это значит, когда ЦБ вмешивается в ход торгов, а эффекта нет. Меня смущает то, что действия ЕЦБ не приводят абсолютно ни какому результату, т.е. вообще никак не улучшают ситуацию. Вроде бы логично, но есть подозрение, что они все же начинают терять контроль. Краткосрочная стабилизация и вновь обострение.



Сама по себе ситуация в Европе крайней опасна и хотя отчасти она была искусственно спровоцирована для поддержания статуса кво между США и Европой, т.е. таким же образом можно загнобить любую страну. Чем Италия хуже США или Англии? Да ничем, везде дерьма навалом. Т.е. также и на Англию могут накинуться. Но всем понятно, что вечно заливать систему ликвидностью нельзя, не получится каждый год субсидировать Грецию на 50% от ее ВВП. Им все равно по долгам никогда не расплатиться, а Италия? Она в 10 раз больше. Кто ее спасет? В том то и дело, что никто!



Тушение пожара керосином не решает структурных проблем, а лишь покупает время, отсрочка всего лишь!

Т.е. есть внутреннее предчувствие того, что система пошла под откос и сошла с тормозов. Да, они могут контролировать фондовый рынок (рисовать котировки на свое усмотрение), долговой рынок, могут влиять на валютный, но все же некоторые вопросы им не подвластны. Они не способны решать экономические и бюджетные проблемы. Бангстеры гениально играют в своей песочнице, но они все же не боги. Вопрос в глубине бездны, т.е. когда корыто сброшенное с вершины скалы ударится об землю?