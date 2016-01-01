[...] Евро стабфонд. Все, что необходимо знать (spydell.livejournal.com) Вероятно, что не слишком много людей понимают, что такое EFSF. Почему я так сужу? По тому, что я читал в четверг и пятницу и как аналитики комментировали решение саммита ЕС от 27 октября. Если бы понимали, то не несли такую убойную херню. Но читатели этого блога снимут розовые очки и всегда будут на передовой и в курсе всех событий. По крайней мере, отпадут очень многие вопросы.





Инвесторы в облигации EFSF в основном институциональные инвесторы, - банки, пенсионные фонды, центральные банки, государственные инвестиционные фонды, управляющие активами, страховые компании и частные банки. - запомните сразу и навсегда. Он привлекает их, якобы под гос.гарантии участников этого фонда.



Далее.

Размещение облигаций происходит через German Debt Management Office (немецкий офис управления долгом). Стратегия финансирования может быть, как долгосрочной, так и краткосрочной. Объем размещения варьируется в зависимости от потребности, аналогичным образом меняется дюрация эмитированного долга. Процентная ставка складывается из трех составляющих – рыночный спрос, операционные расходы EFSF и комиссия дилеров.







Как быстро может быть оказано финансирование? После формирования запроса со стороны страны, нуждающейся в финансировании, который (запрос) представляется через меморандум о взаимопомощи, то проходит примерно 3-4 недели до того момента, когда комиссия во главе с ЕЦБ, МВФ и EFSF и при необходимости контрольная группа EBA, ESMA, EIOPA проверяют формальные условия финансирования и выработают программу поддержки и условия, которая должна выполнить страна после получения кредита. Например укрепление банковского сектора, сокращение дефицита, бюджетные реформы и прочее.



После того, как запрос утверждается, то он направляется в бюро финансовых операций, где выбираются дилеры (обычно первичные дилеры), которые начнут производить поиск инвесторов и через GDMO происходит эмиссия бондов – обычно процедура занимает несколько дней. Если все прошло удачно, то страна получает необходимый объем финансирования, и для нее устанавливается процентная ставка по обслуживанию этого кредита. Финансирование страны может быть только тогда, когда невозможно заимствования на открытом рынке по рыночным ставкам.







Следует понимать, что это не эмиссионный центр. . В случае возникновения реальных проблем, а угроза дефолта попадает в классификацию «серьезного события», то даже под гарантии правительства какие бы гарантии не были. Хоть 1 трлн, хоть 10 трлн. Разрастающиеся финансовый кризис подразумевает трудности в фондировании, кризис доверия, неплатежи и дефицит ликвидности. Поэтому при реальной угрозе дефолта и коллапса Европы, данный фонд с практической точки зрения НЕ сможет повысить спрос на бонды.



В долгосрочном плане, либо при остром дефиците средств будет весьма проблематично организовать стабильный и бесперебойный приток инвесторов в данный фонд, когда активы разного качества агрегируются в единую структуру по аналогии с CDO и эпопее с субстандартными кредитами. Когда инвесторы покупают американские казначейские облигации, то они во-первых могут просчитать риски данной инвестиции, когда условно говоря одна страна, один эмитент, а в случае с EFSF инвесторы финансируют априори мусорный долг с наивысшим рейтингом. Почему мусорный? Сам факт помощи априори подразумевает то, что страна не имеет возможности занимать на открытом рынке из-за низкого спроса и тяжелой финансовой конъюнктуры – это закреплено в нормативных актах EFSF.



Поэтому инвестиции в этот фонд заведомо несут в себе определенный риск, зачастую просто неприемлемый, т.к. в лучшем случае, что будет возможно так это сценарий, когда старый долг рефинансируется на новый по другим условиям. Поэтому привлечь большие долгосрочные инвестиции в EFSF будет проблематично. Организовать перманентный приток – также едва ли возможно. Финансировать единовременно на большой объем, например при проблемах у Италии? Это также невозможно. Суть фонда проста - положить в одну корзину все дерьмо. Сабпраймы упали в 2007-2008? EFSF недалеко от них ушел, но хотя не достигнет таких размеров. Просто денег никто не даст ему ))



На бумаге может быть все хорошо, но как дело дойдет до необходимости реализовывать гарантии правительства, то начнутся очень большие проблемы. Прежде всего – это политические риски. Что означает фонд с теоритической точки зрения? Это когда при реальных проблемах по счетам более слабых участников будут платить сильные звенья, а это Германия, Франция. А что значит, если по счетам Греции будет платить Германия? Значит необходимо будет изымать средства с бюджетных счетов Германии, а так как страны уже давно не имеют подушки безопасности (профицита бюджета), то данное обстоятельство вынудит Германию предпринять, по крайней мере, три фискальные функции.

тем самым лишив бюджетников дополнительного дохода, пенсионеров пенсий, а гос.учреждений необходимого финансирования.

Если экономика не растет, то единственная реалистичная возможность – это повысить налоги, что автоматически сократит доходы всех слоев населения и прибыли у корпораций. В обоих случаях это приведет к экономическому спаду и крайней ожесточенным социальным конфликтам, что не нужно действующей правящей элите Германии.

Ну, и наконец. Что увеличит долговое бремя Германии и вполне вероятно приведет к скачку процентных ставок, т.к. инвесторы сочтут, что займы Германии под Грецию – это далеко не то, что им нужно. Вероятно, что не слишком много людей понимают, что такое EFSF. Почему я так сужу? По тому, что я читал в четверг и пятницу и как аналитики комментировали решение саммита ЕС от 27 октября. Если бы понимали, то не несли такую убойную херню. Но читатели этого блога снимут розовые очки и всегда будут на передовой и в курсе всех событий. По крайней мере, отпадут очень многие вопросы.Инвесторы в облигации EFSF в основном институциональные инвесторы, - банки, пенсионные фонды, центральные банки, государственные инвестиционные фонды, управляющие активами, страховые компании и частные банки. - запомните сразу и навсегда. Он привлекает их, якобы под гос.гарантии участников этого фонда.Далее.Размещение облигаций происходит через German Debt Management Office (немецкий офис управления долгом). Стратегия финансирования может быть, как долгосрочной, так и краткосрочной. Объем размещения варьируется в зависимости от потребности, аналогичным образом меняется дюрация эмитированного долга. Процентная ставка складывается из трех составляющих – рыночный спрос, операционные расходы EFSF и комиссия дилеров.Как быстро может быть оказано финансирование? После формирования запроса со стороны страны, нуждающейся в финансировании, который (запрос) представляется через меморандум о взаимопомощи, то проходит примерно 3-4 недели до того момента, когда комиссия во главе с ЕЦБ, МВФ и EFSF и при необходимости контрольная группа EBA, ESMA, EIOPA проверяют формальные условия финансирования и выработают программу поддержки и условия, которая должна выполнить страна после получения кредита. Например укрепление банковского сектора, сокращение дефицита, бюджетные реформы и прочее.После того, как запрос утверждается, то он направляется в бюро финансовых операций, где выбираются дилеры (обычно первичные дилеры), которые начнут производить поиск инвесторов и через GDMO происходит эмиссия бондов – обычно процедура занимает несколько дней. Если все прошло удачно, то страна получает необходимый объем финансирования, и для нее устанавливается процентная ставка по обслуживанию этого кредита. Финансирование страны может быть только тогда, когда невозможно заимствования на открытом рынке по рыночным ставкам.Следует понимать, что это не эмиссионный центр. . В случае возникновения реальных проблем, а угроза дефолта попадает в классификацию «серьезного события», то даже под гарантии правительства какие бы гарантии не были. Хоть 1 трлн, хоть 10 трлн. Разрастающиеся финансовый кризис подразумевает трудности в фондировании, кризис доверия, неплатежи и дефицит ликвидности. Поэтому при реальной угрозе дефолта и коллапса Европы, данный фонд с практической точки зрения НЕ сможет повысить спрос на бонды.В долгосрочном плане, либо при остром дефиците средств будет весьма проблематично организовать стабильный и бесперебойный приток инвесторов в данный фонд, когда активы разного качества агрегируются в единую структуру по аналогии с CDO и эпопее с субстандартными кредитами. Когда инвесторы покупают американские казначейские облигации, то они во-первых могут просчитать риски данной инвестиции, когда условно говоря одна страна, один эмитент, а в случае с EFSF инвесторы финансируют априори мусорный долг с наивысшим рейтингом. Почему мусорный? Сам факт помощи априори подразумевает то, что страна не имеет возможности занимать на открытом рынке из-за низкого спроса и тяжелой финансовой конъюнктуры – это закреплено в нормативных актах EFSF.Поэтому инвестиции в этот фонд заведомо несут в себе определенный риск, зачастую просто неприемлемый, т.к. в лучшем случае, что будет возможно так это сценарий, когда старый долг рефинансируется на новый по другим условиям. Поэтому привлечь большие долгосрочные инвестиции в EFSF будет проблематично. Организовать перманентный приток – также едва ли возможно. Финансировать единовременно на большой объем, например при проблемах у Италии? Это также невозможно. Суть фонда проста - положить в одну корзину все дерьмо. Сабпраймы упали в 2007-2008? EFSF недалеко от них ушел, но хотя не достигнет таких размеров. Просто денег никто не даст ему ))На бумаге может быть все хорошо, но как дело дойдет до необходимости реализовывать гарантии правительства, то начнутся очень большие проблемы. Прежде всего – это политические риски. Что означает фонд с теоритической точки зрения? Это когда при реальных проблемах по счетам более слабых участников будут платить сильные звенья, а это Германия, Франция. А что значит, если по счетам Греции будет платить Германия? Значит необходимо будет изымать средства с бюджетных счетов Германии, а так как страны уже давно не имеют подушки безопасности (профицита бюджета), то данное обстоятельство вынудит Германию предпринять, по крайней мере, три фискальные функции. Поэтому EFSF это не более, чем вербальная интервенция. Как дело дойдет до реальных платежей в пользу третьих лиц, то ни один человек никогда не будет платить по счетам чужого человека. Они могут говорить, что будут, но это только при условии, когда нет необходимости в платежах. Как необходимость появится, то будут разговоры в другом русле. Поэтому уровень гарантий правительства мало что значит и ни на что не влияет, т.к. это

1. Не повышает уровень ликвидности в системе, в отличие от QE

2. Не повышает уровень спроса на бонды EFSF

3. Создает непреодолимые и нерешаемые политические риски.



Из всего этого вытекает то, что случись что нибудь по настоящему серьезное, то хрен кому поможет EFSF, т.к. просто не сможет найти инвесторов, а из своего кармана никто не будет платить за чужой банкет. Поэтому в конечном итоге все опять будет выкупать ЦБ )) Оставить комментарий Цифровой код на картинке слева Облако тегов