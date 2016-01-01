[...] Изменение цены на товары и услуги. Размер и состав потребления зависят от цен товаров и услуг. Произведение купленных товаров на их иены дает расходы потребителя, которые ограничены его доходом. Предположим теперь, что изменяется цена одного из благ, а цена другого блага, доход и предпочтения потребителя неизменны. Пусть цена спортивной куртки 4 тыс. р. и набора продуктов — 6 тыс. р. при общем доходе 10 тыс. р. При таких ценах и доходе одна куртка и набор продуктов — это все, что потребитель может купить. Но перед праздником спортивный магазин дает скидку на 50%, и куртка стоит теперь 2 тыс. р. Продукты стоят столько же, доход не изменился. Как изменится структура спроса потребителя? В результате снижения цены куртки изменились два важных параметра. Во-первых, изменилось соотношение цен между двумя товарами: если до снижения цена набора продуктов составляла 4/6 куртки, то после скидки — уже 2/6 куртки. Во-вторых, изменился реальный доход потребителя. Он стал выше, поскольку на те же 10 тыс. р. потребитель может теперь купить больше каждого из двух товаров. Следовательно, воздействие изменения цены на структуру потребления можно разделить на две части — изменение относительных цен товара и изменение реального дохода потребителя. В результате возникают два эффекта: эффект замещения (substitution effect) — изменение спроса на товар в результате изменения относительных цен двух товаров при неизменном реальном доходе. Цена куртки в результате скидки не просто сократилась сама по себе, но и упала относительно цены продовольствия. Поняв это, рациональный потребитель может решить заместить в своем потреблении относительно более дорогой товар относительно более дешевым, например купить за 6 тыс. р. три куртки вместо одной, пока они дешевые, оставив на продовольствие только 4 тыс. р. Если, заместив в потреблении часть продовольствия одеждой, потребитель остается на той же кривой безразличия, но оказывается на иной ее точке, поскольку количество каждого из товаров в его потреблении изменяется, то это и есть эффект замещения. Условие эффекта замещения о том, что реальный доход должен оставаться низменным, может означать, что полезность от потребления изменившейся комбинации двух товаров остается для потребителя прежней или что он в состоянии приобрести изначальную комбинацию двух товаров;

эффект дохода (income effect) — изменение спроса в результате изменения реального дохода при неизменных относительных ценах товаров. В результате скидки на куртки номинальный доход потребителя так и остался 10 тыс. р. Цена на продовольствие также осталась неизменной. Но поскольку цена куртки упала, за те же деньги потребитель теперь может купить больше каждого из товаров. Следовательно, его реальный доход увеличился. Кроме того, у потребителя есть выбор — купить либо две куртки и столько же продуктов, либо все-таки одну куртку и больше продуктов. Вспомним, что по свойствам кривых безразличия потребитель всегда предпочитает большее количество товаров меньшему, поскольку наборы с большим количеством товаров являются для него более полезными и расположены на более высокой кривой безразличия. В результате того, что потребитель может приобрести больше одного или обоих товаров, его удовлетворение от потребления возрастает. Это и есть эффект дохода. Окончательное воздействие на уровень спроса зависит от двух факторов: от соотношения силы эффектов замещения и дохода и от типа товаров. Воздействие эффекта дохода на спрос на нормальный товар положительное — чем больше у людей свободных денег, тем больше они потребляют, спрос растет. Воздействие эффекта дохода на товары, потребление которых обычно сокращается по мере роста доходов, отрицательное — чем больше у людей свободных денег, тем меньше они купят таких товаров, спрос падает. Совокупное воздействие на спрос на оба товара эффекта замещения может быть положительным и отрицательным. Если люди решат заместить в своем потреблении большее количество относительно подорожавшего товара на меньшее количество относительно подешевевшего, размер спроса на два товара вместе может сократиться. Если же они решат заместить в потреблении меньшее количество относительно подорожавшего товара на большее количество относительно подешевевшего, спрос на оба товара вместе вырастет.





Оставить комментарий Цифровой код на картинке слева Облако тегов