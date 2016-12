Расходы и издержки фирмы В процессе функционирования фирма несет расходы. Расходы (expenses) – выплаты, которые делает фирма в процессе обычной деятельности, и ее убытки. Как видно, расходы фирмы состоят из двух частей – издержек, возникающих в ходе операционной деятельности, и убытков. К убыткам относится ущерб в результате стихийных бедствий, например пожара или наводнения, а также возникший при выбытии внеоборотных активов. Для упрощения в экономической теории обычно принимается, что расходы фирмы равны ее издержкам, а убытки отсутствуют. Покупая факторы производства, предприятие несет издержки, поскольку каждый фактор производства имеет цену. Издержки (costs, С) — затраты фирмы на факторы производства. С точки зрения предпринимателя как владельца фирмы и ее главного бухгалтера издержки оцениваются по-разному. Бухгалтерские издержки (accounting costs) — это платежи фирмы своим поставщикам за приобретаемые факторы производства и условно начисленные расходы. Фирма несет издержки на выплату зарплаты, приобретение материалов, топлива, оплату аренды помещений, выплату процента по заемному капиталу, эксплуатационные расходы на электричество, отопление и пр. В бухгалтерские издержки входят и условные расходы. Например, поскольку здания и оборудование постепенно изнашиваются, их стоимость переносится на изготовляемый продукт в течение нескольких лет. Чтобы обеспечить периодическое обновление изнашиваемого оборудования, фирма отчисляет средства для приобретения нового оборудования, ремонта и строительства новых производственных помещений. Такие отчисления называются амортизацией и включаются в состав бухгалтерских издержек. Бухгалтерские издержки фирмы называются также себестоимостью продукции или внешними (явными) издержками. Например, бухгалтерские издержки фирмы за месяц составили: 30 тыс. р. на зарплату, 20 тыс. р. на материалы, 10 тыс. р. на топливо и энергию, 5 тыс. р. На процент по кредиту, 5 тыс. р. на амортизацию. Итого: 30+20+10+5+5=70 тыс. руб.

Экономические издержки (economic costs) — сумма бухгалтерских издержек и затрат ресурсов, принадлежащих предпринимателю и не включенных в бухгалтерские издержки. Предприниматель может использовать в производстве собственное помещение, материалы, финансовые ресурсы, труд. Сам себе он ничего не платит за использование собственных ресурсов. Это его внутренние, или неявные, издержки. Но их также можно оценить, но не напрямую, а как альтернативную стоимость или доход от наилучшего из неиспользованных вариантов. Если предприниматель предоставляет свое помещение в распоряжение фирмы, он теряет доход, который мог бы получить, сдав его в аренду другой фирме. Это внутренние (неявные) издержки. Например, предприниматель использует для производства собственное помещение, которое можно было бы сдать в аренду за 10 тыс. р., вложил в предприятие собственные средства, по которым в банке он мог бы получить 4 тыс. р. процента, и сам руководит производством, хотя мог бы работать по найму и получать зарплату 16 тыс. р. Итого внутренние (неявные) издержки достигают 10 + 4 + 16 = 30 тыс. р. В результате экономические издержки фирмы как сумма бухгалтерских издержек и внутренних (неявных) издержек составят 70 + 30 = 100 тыс. р. При принятии экономических решений в расчет принимаются экономические издержки производства, в состав которых входят бухгалтерские издержки.





