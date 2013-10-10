

Протестное движение в США известное всем под названием «Occupy Wall Street» возникло быстро и в какой-то момент могло показаться что это всё получит значительное развитие, но было нечто, что всегда и совершенно четко указывало, что ничего из этого не получится. Автор статьи разумеется никакой не профессиональный революционер, вроде Сергея Удальцова в простонародье известного под фамилией Тютюкин. Автор привык анализировать происходящие события обращать внимание на детали, что и призывает сделать читающих эту статью граждан, лиц без гражданства и даже отъявленных космополитов. Хотелось бы проанализировать некоторые моменты, которые бы помогли понять и суть происходивших событий и перспективы чего-то подобного в будущем. Этот анализ очень важен в связи с тем, что мир ожидают серьезные потрясения и как следствие народные выступления... (Надпись на плакате: "Впервые я чувствую надежду за очень долгое время") [...]