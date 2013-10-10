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10:55 — Отношения осложняются
Власти Германии настаивают на том, чтобы санкции, касающиеся Сирии, стали гораздо более жесткими. Об этом заявляет один из представителей [...]
14:22 — Объединяющий фактор
Антипутинская оппозиция после президентских выборов не так сильна, как после выборов парламентских, однако все еще весьма сильна, отмечают западные [...]
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Президент России Дмитрий Медведев подписал закон, предусматривающий ужесточение наказания для педофилов-рецидивистов вплоть до пожизненного заключения и химической кастрации, сообщает пресс-служба Кремля в среду. Документ был принят Госдумой 7 февраля 2012 года и одобрен Советом Федерации… [...]
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Анализ международной и военно-политической обстановки на Северном Кавказе и в Закавказье показывает, что развитие событий в этом едином геополитическом районе, часть которого является суверенной территорией Российской Федерации, и в 2010 году будет напрямую зависеть от действий ведущих западных держав по отстранению РФ от проектов добычи и транспортировки углеводородного сырья в зоне Каспия. Прямым следствием столкновения геополитических интересов различных центров силы в регионе является рост сепаратистских и экстремистских настроений, активизация международных террористических группировок, сохранение неурегулированных конфликтов. [...]
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Германия, по мнению Сороса, должна спасать Грецию ценой собственной экономики и благосостояния своих граждан. Что связано для Германии с огромными политическими и экономическими рисками. Ситуация складывается весьма двусмысленная, дающая пищу для размышлений о прямой выгоде США в европейском кризисе. Ведь если «обвалить» рейтинги европейских банков и экономически обескровить крупные европейские страны путем донорской перекачки средств в поддержку стран слабых, то симпатии инвесторов, а значит и финансы, перетекут туда, где дела будут обстоять несколько лучше. То есть — в США. [...]
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По завершении новогодних праздников из ведомства Алексея Кудрина в стиле дурного анекдота пришли две новости – хорошая и плохая. Сначала в канун Нового года монетарные власти обнадежили российских граждан. В СМИ появилась информация о том, что алармистский прогноз лучшего министра финансов года (правда, лучшего исключительно по версии экспертов журнала Euromoney) о том, что к концу 2010 года в главной «кубышке» страны останется всего 300 млрд рублей, оказался несостоятельным. [...]
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«Единая Россия» скорее всего столкнется с тем, что не получит абсолютное большинство мест в Думе на выборах 4 декабря, так как страна устала от двенадцатилетнего правления Путина и никак не воодушевлена возможностью еще десятилетнего правления. [...]
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Президент США Барак Обама и президент РФ Дмитрий Медведев условились провести переговоры о сокращении наступательных вооружений двух стран, как отмечается в заявлении об СНВ по результатам их первой встречи, которая длилась без малого полтора часа. [...]
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В настоящее время это горячая тема:На выборах в Госдуму РФ по результатам обработки около 27 процентов бюллетеней в стране лидирует “Единая Россия”, набравшая 47,34% голосов. Как докладывает Центральная избирательная комиссия РФ, КПРФ набрала 20,28% голосов, ЛДПР – 13,04%, “Справедливая Россия”… [...]
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Регулярный чемпионат КХЛ в субботу продолжился девятью матчами. В некоторых из них встретились претенденты на чемпионство или, как минимум, успешное выступление в турнире. Так, успешнее своих соперников оказались ЦСКА и "Ак Барс", а лучшим игроком дня можно признать Александра Радулова. [...]
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"Интер" и "Милан" потерпели поражения в матчах 4-го тура чемпионата Италии по футболу. "Интер" на своем поле уступил "Сиене". Победу гостям принесли голы Вергассолы и Валиани. [...]
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Владелец московского футбольного клуба "Спартак" Леонид Федун прокомментировал последние новости в российском футболе. Федун признался, что завидует трансферным приобретениям питерского "Зенита", который пополнил свои ряды Халком и Акселем Витселем. Кроме того, Федун оценил приход Николая Толстых на пост президента РФС. [...]
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Учебные "северокорейские" ракеты уже некоторое время пролетают над Тихим океаном в сторону США - как "пушечное мясо" для испытания боевой готовности пентагоновских систем ПРО. Но в январе над Тихим океаном полетят "иранские" неприятельские ракеты. Выбор времени для этих маневров не имеет никакой связи с испытательным ракетным пуском, проведенным Ираном во вторник. [...]
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Протестное движение в США известное всем под названием «Occupy Wall Street» возникло быстро и в какой-то момент могло показаться что это всё получит значительное развитие, но было нечто, что всегда и совершенно четко указывало, что ничего из этого не получится. Автор статьи разумеется никакой не профессиональный революционер, вроде Сергея Удальцова в простонародье известного под фамилией Тютюкин. Автор привык анализировать происходящие события обращать внимание на детали, что и призывает сделать читающих эту статью граждан, лиц без гражданства и даже отъявленных космополитов. Хотелось бы проанализировать некоторые моменты, которые бы помогли понять и суть происходивших событий и перспективы чего-то подобного в будущем. Этот анализ очень важен в связи с тем, что мир ожидают серьезные потрясения и как следствие народные выступления... (Надпись на плакате: "Впервые я чувствую надежду за очень долгое время") [...]
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Россия по-прежнему является одним из наиболее крупных рынков пиратской музыки, видео и компьютерного обеспечения со всего мира, но как минимум один российский продукт стал предметом пиратской активности на мировом уровне: автомат Калашникова. [...]
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Язык ультиматумов в вопросах ЕвроПРО неприемлем для МосквыДостойным продолжателем Джорджа Буша-младшего, постоянно путавшегося в названиях государств мира, выступил на Мюнхенской конференции сенатор Джон Маккейн. Изрядно повеселив присутствующих, 75-летний ветеран и экс-кандидат в президенты США спутал Белоруссию с Литвой: «Мы, представители Конгресса США, встречались вчера с президентом Литвы, мы очень благодарны за эту встречу. Мы имели возможность встретиться с членами оппозиции, многие из сограждан были в тюрьме". [...]
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На минувшей неделе у нас появилась возможность сравнить уровень российского футбольного чемпионата с испанской Ла Лигой. Разница получилась настолько велика, что о ней и говорить неприлично. [...]
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