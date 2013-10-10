Смысл. Правильный политический журнал
 

Лента новостей

20:29 — Самое северное государство Латинской Америки
Статистика, недавно обнародованная в Соединенных Штатах, свидетельствует о том, что за год (с середины 2010 до середины 2011 гг) детей самых разных [...]
14:51 — Пиратство - дорогое удовольствие для мировой экономики
В прошлом году ущерб экономической системы во всем мире от действий пиратов составил около 7 миллиардов долларов. Об этом в своем докладе сообщили [...]
13:30 — Первый тур выборов французского президента позади
Во Франции завершился первый этап президентских выборов. Об этом сообщили французские издания. Во Франции завершился первый этап президентских [...]
19:30 — Общественность вздохнула с облегчением
Самый молодой президент за всю историю Германии добровольно ушел в отставку, объясняя свое решение тем, что «не оправдал ожидание своего народа». [...]
19:16 — В Японии температура упала до рекордно низких показателей
Жители 38 населенных пунктов страдают от непривычных для этих мест морозов. Более 50 человек погибли в различных происшествиях, имеющих отношения к [...]
11:49 — Франция принимает решение
20 января было остановлено участие Франции в военных действиях, которые происходят сейчас в Афганистане. Как сообщают западные СМИ, Николя Саркози [...]
14:50 — Офисная мебель и шкафы: статистика по потребительским расходам россиян
Аналитическое агентство «Экспресс-Обзор» провело исследование интенсивности потребительского спроса на офисную мебель и шкафы в различных российских [...]
13:33 — ВТО - это путь в кровавую революцию.
Только собрался раскрыть тему: ВТО это путь в кровавую революцию, но это славно и с замечательным примером сделали без меня. Тезис полностью раскрыт. [...]
12:40 — Встреча «друзей-диктаторов»
«Для полной картины не хватало только Владимира Путина», - с сарказмом отмечают западные СМИ, комментируя недавние визиты в Венесуэлу иранского [...]
11:50 — Критика «Консервативных друзей России» необоснованна и неконструктивна
Известно, что Россию с ее «многочисленными нарушениями прав человека», авторитарным правителем у руля и претензиями на сверхдержавность в западной [...]
17:35 — Хочет ли Ющенко войны с Россией
Если хочет, то что можно этому противопоставить?   УКРАИНИЗАЦИЯ В ТУПИКЕ   Предупреждение МИД Украины российскому послу Виктору Черномырдину [...]
10:55 — Отношения осложняются
Власти Германии настаивают на том, чтобы санкции, касающиеся Сирии, стали гораздо более жесткими. Об этом заявляет один из представителей [...]
20:13 — Имидж России под угрозой
Имидж государства играет значительную роль не только в международных отношениях, но и сильно отражается на обстановке внутри страны. Ведь ее [...]
14:22 — Объединяющий фактор
Антипутинская оппозиция после президентских выборов не так сильна, как после выборов парламентских, однако все еще весьма сильна, отмечают западные [...]
16:31 — Соединенные Штаты готовы принять законопроект «специально для России»
Речь идет о специальном законе, который смог бы запретить конфискацию произведений искусства, путешествующих за границу. Поводом стало категорическое [...]
Медведев подписал закон о химической кастрации педофилов.
15.10.2013
Медведев подписал закон о химической кастрации педофилов.Президент России Дмитрий Медведев подписал закон, предусматривающий ужесточение наказания для педофилов-рецидивистов вплоть до пожизненного заключения и химической кастрации, сообщает пресс-служба Кремля в среду. Документ был принят Госдумой 7 февраля 2012 года и одобрен Советом Федерации… [...]
Кавказский геополитический район: вчера, сегодня, завтра (Ч-I)
15.10.2013
Кавказский геополитический район: вчера, сегодня, завтра (Ч-I)Анализ международной и военно-политической обстановки на Северном Кавказе и в Закавказье показывает, что развитие событий в этом едином геополитическом районе, часть которого является суверенной территорией Российской Федерации, и в 2010 году будет напрямую зависеть от действий ведущих западных держав по отстранению РФ от проектов добычи и транспортировки углеводородного сырья в зоне Каспия. Прямым следствием столкновения геополитических интересов различных центров силы в регионе является рост сепаратистских и экстремистских настроений, активизация международных террористических группировок, сохранение неурегулированных конфликтов.  [...]
Финансовая катастрофа ЕС выгодна США?
14.10.2013
Финансовая катастрофа ЕС выгодна США?Германия, по мнению Сороса, должна спасать Грецию ценой собственной экономики и благосостояния своих граждан. Что связано для Германии с огромными политическими и экономическими рисками. Ситуация складывается весьма двусмысленная, дающая пищу для размышлений о прямой выгоде США в европейском кризисе. Ведь если «обвалить» рейтинги европейских банков и экономически обескровить крупные европейские страны путем донорской перекачки средств в поддержку стран слабых, то симпатии инвесторов, а значит и финансы, перетекут туда, где дела будут обстоять несколько лучше. То есть — в США. [...]
Уже весной Россия может остаться без Резервного фонда
14.10.2013
Уже весной Россия может остаться без Резервного фондаПо завершении новогодних праздников из ведомства Алексея Кудрина в стиле дурного анекдота пришли две новости – хорошая и плохая. Сначала в канун Нового года монетарные власти обнадежили российских граждан. В СМИ появилась информация о том, что алармистский прогноз лучшего министра финансов года (правда, лучшего исключительно по версии экспертов журнала Euromoney) о том, что к концу 2010 года в главной «кубышке» страны останется всего 300 млрд рублей, оказался несостоятельным.  [...]
Единой России “не светит” абсолютное большинство (ФОТО). Рейтинг Путина самый низкий за последние 10 лет
14.10.2013
Единой России “не светит” абсолютное большинство (ФОТО). Рейтинг Путина самый низкий за последние 10 лет«Единая Россия» скорее всего столкнется с тем, что не получит абсолютное большинство мест в Думе на выборах 4 декабря, так как страна устала от двенадцатилетнего правления Путина и никак не воодушевлена возможностью еще десятилетнего правления. [...]
СНВ-1 будет обсуждаться
14.10.2013
Президент США Барак Обама и президент РФ Дмитрий Медведев условились провести переговоры о сокращении наступательных вооружений двух стран, как отмечается в заявлении об СНВ по результатам их первой встречи, которая длилась без малого полтора часа. [...]
Результаты голосования в госдуму 2011 года : обработано 27% бюллетеней
13.10.2013
Результаты голосования в госдуму 2011 года : обработано 27% бюллетенейВ настоящее время это горячая тема:На выборах в Госдуму РФ по результатам обработки около 27 процентов бюллетеней в стране лидирует “Единая Россия”, набравшая 47,34% голосов. Как докладывает Центральная избирательная комиссия РФ, КПРФ набрала 20,28% голосов, ЛДПР – 13,04%, “Справедливая Россия”… [...]
Малкин и Гончар "Магнитке" в Казани не помогли
13.10.2013
Малкин и Гончар Регулярный чемпионат КХЛ в субботу продолжился девятью матчами. В некоторых из них встретились претенденты на чемпионство или, как минимум, успешное выступление в турнире. Так, успешнее своих соперников оказались ЦСКА и "Ак Барс", а лучшим игроком дня можно признать Александра Радулова. [...]
"Милан" и "Интер" потерпели поражения в чемпионате Италии
12.10.2013
"Интер" и "Милан" потерпели поражения в матчах 4-го тура чемпионата Италии по футболу. "Интер" на своем поле уступил "Сиене". Победу гостям принесли голы Вергассолы и Валиани. [...]
Федун предложил ввести денежную единицу "Один Халк"
12.10.2013
Федун предложил ввести денежную единицу Владелец московского футбольного клуба "Спартак" Леонид Федун прокомментировал последние новости в российском футболе. Федун признался, что завидует трансферным приобретениям питерского "Зенита", который пополнил свои ряды Халком и Акселем Витселем. Кроме того, Федун оценил приход Николая Толстых на пост президента РФС. [...]
Пентагон готов к "Иранскому нападению"
11.10.2013
Пентагон готов к Учебные "северокорейские" ракеты уже некоторое время пролетают над Тихим океаном в сторону США - как "пушечное мясо" для испытания боевой готовности пентагоновских систем ПРО. Но в январе над Тихим океаном полетят "иранские" неприятельские ракеты. Выбор времени для этих маневров не имеет никакой связи с испытательным ракетным пуском, проведенным Ираном во вторник. [...]
США проигрывают России в лозунгах и не только
11.10.2013
США проигрывают России в лозунгах и не толькоПротестное движение в США известное всем под названием «Occupy Wall Street» возникло быстро и в какой-то момент могло показаться что это всё получит значительное развитие, но было нечто, что всегда и совершенно четко указывало, что ничего из этого не получится. Автор статьи разумеется никакой не профессиональный революционер, вроде Сергея Удальцова в простонародье известного под фамилией Тютюкин. Автор привык анализировать происходящие события обращать внимание на детали, что и призывает сделать читающих эту статью граждан, лиц без гражданства и даже отъявленных космополитов. Хотелось бы проанализировать некоторые моменты, которые бы помогли понять и суть происходивших событий и перспективы чего-то подобного в будущем. Этот анализ очень важен в связи с тем, что мир ожидают серьезные потрясения и как следствие народные выступления... (Надпись на плакате: "Впервые я чувствую надежду за очень долгое время")  [...]
Калашников популярен на пиратском рынке
10.10.2013
Калашников популярен на пиратском рынкеРоссия по-прежнему является одним из наиболее крупных рынков пиратской музыки, видео и компьютерного обеспечения со всего мира, но как минимум один российский продукт стал предметом пиратской активности на мировом уровне: автомат Калашникова. [...]
МЮНХЕН-2011: Россия требует разговора на равных
10.10.2013
МЮНХЕН-2011: Россия требует разговора на равныхЯзык ультиматумов в вопросах ЕвроПРО неприемлем для МосквыДостойным продолжателем Джорджа Буша-младшего, постоянно путавшегося в названиях государств мира, выступил на Мюнхенской конференции сенатор Джон Маккейн. Изрядно повеселив присутствующих, 75-летний ветеран и экс-кандидат в президенты США спутал Белоруссию с Литвой: «Мы, представители Конгресса США, встречались вчера с президентом Литвы, мы очень благодарны за эту встречу. Мы имели возможность встретиться с членами оппозиции, многие из сограждан были в тюрьме". [...]
Россияне вымотали испанских лидеров (обзор 5-го тура Примеры)
10.10.2013
Россияне вымотали испанских лидеров (обзор 5-го тура Примеры)На минувшей неделе у нас появилась возможность сравнить уровень российского футбольного чемпионата с испанской Ла Лигой. Разница получилась настолько велика, что о ней и говорить неприлично. [...]
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